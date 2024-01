Baldur's Gate 3 trionfa ancora: sbanca anche ai Premi di Steam 2023

Dopo aver trionfato ai Golden Joystick e ai The Game Awards, arriva la tripletta per Baldur's Gate 3. Il gioco di ruolo di Larian Studios è stato infatti premiato come Gioco dell'anno anche ai prestigiosi Premi di Steam 2023.

Oltre al premio come miglior gioco dell'anno, Baldur's Gate 3 si porta a casa anche il riconoscimento per la "trama profonda". Probabilmente avrebbe vinto anche più premi, ma il regolamento del concorso di Steam limita a due le nomination per ogni titolo. Baldur's Gate 3, che ha conteso il titolo a Lies of P, Resident Evil 4, Star Wars: Jedi Survivor e a Love Is All Around, ha vinto con oltre 40 milioni di preferenze.

A differenza degli altri premi, quelli di Steam seguono una logica decisamente differente. Sono, infatti, interamente votati dai giocatori durante le stagioni dei saldi autunnale e invernale su Steam. Questo può portare a degli esiti curiosi: per esempio, Red Dead Redemption 2, pur non ricevendo miglioramenti significativi ormai da diversi anni, si aggiudica il premio "Atto d'amore", mentre Starfield, che è stato criticato dalla maggior parte dei giocatori e dei redattori, vince nella categoria "Gameplay più innovativo".

I risultati confermano, comunque, Baldur's Gate 3 come miglior gioco dell'anno. Ai Golden Joystick si è aggiudicato ben 7 riconoscimenti, 6 ai The Game Awards, il che lo rende uno dei videogiochi più premiati di sempre. Inoltre, potrebbe non fermarsi qui, visto che è tra i favoriti anche per la vittoria ai premi BAFTA, le cui nomination saranno annunciate nella giornata del 7 marzo, con la cerimonia di premiazione prevista per l'11 aprile.

"Grazie a tutti voi per averci scelti!" ha twittato il boss di Larian Swen Vincke in risposta alla vittoria degli Steam Awards. "Che bel modo di iniziare il nuovo anno. Siamo molto grati per tutte le recensioni che avete pubblicato: non c'è niente di più motivante per uno sviluppatore che vedere i giocatori apprezzare il proprio lavoro. Grazie!"

Non perdetevi la nostra recensione di Baldur's Gate 3!