Assetto Corsa EVO, debutto mondiale all'ADAC SimRacing Expo 2024: sarà giocabile per la prima volta

Kunos Simulazioni e 505 Games hanno annunciato attraverso un trailer dedicato che Assetto Corsa EVO farà il suo debutto mondiale in occasione dell'ADAC SimRacing Expo 2024. L'evento, giunto alla sua decima edizione, si svolgerà presso il centro espositivo di Dortmund, in Germania, dal 18 al 20 ottobre.

Il trailer anticipa l'arrivo di Assetto Corsa EVO all'Expo, suscitando grande attesa tra i fan del genere. I visitatori avranno, quindi, l'opportunità unica di mettere le mani su una versione dimostrativa giocabile del nuovo simulatore di guida firmato Kunos Simulazioni.

Assetto Corsa EVO sarà giocabile all'ADAC SimRacing Expo 2024

L'ADAC SimRacing Expo 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di motorsport virtuale, in un periodo in cui il mercato è in forte espansione e suscita sempre più interesse. Con oltre 70 espositori provenienti da 23 paesi, l'Expo offrirà la possibilità di testare più di 200 simulatori, spaziando dai modelli entry-level a prezzi accessibili fino ai sofisticati simulatori full-motion di fascia alta prodotti dai principali costruttori del settore.

Cooler Master ha già annunciato che parteciperà all'evento con una nuova famiglia di postazioni racing su cui sarà possibile provare Assetto Corsa EVO. Il simulatore verrà utilizzato anche in diverse postazioni allestite negli stand di rinomati produttori di hardware dedicato, come Logitech G, Fanatec, RSeat, Simagic, Simucube, Moza Racing e Hyundai.

La versione PC di Assetto Corsa EVO sarà disponibile in Early Access su Steam a partire dal 16 gennaio 2025. La scelta di presentare Assetto Corsa EVO in un contesto così prestigioso sottolinea l'importanza che Kunos Simulazioni e 505 Games attribuiscono a questo lancio. L'ADAC SimRacing Expo, con la sua reputazione di evento di punta nel settore, può rappresentare infatti la vetrina ideale per il successore di una delle simulazioni di guida più apprezzate dagli appassionati negli ultimi anni. Chi volesse conoscere i dettagli sul nuovo titolo può approfondire a questo indirizzo.