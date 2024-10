Cooler Master svela Racing Simulator Dyn X, postazioni di guida fino a 30 mila euro (e oltre)

In occasione della fiera ADAC SimRacing Expo 2024, Cooler Master svelerà Dyn X, un simulatore di corse di fascia alta. Tre le configurazioni pensate per ogni livello di abilità, con la più costosa che viene proposta a 30 mila euro

Cooler Master si prepara a stupire gli appassionati di sim racing con la presentazione di Racing Simulator Dyn X, una serie di postazioni racing che promette di elevare gli standard del settore. L'azienda, nota per la sua competenza nell'hardware per PC, farà il suo debutto con la nuova famiglia di prodotti all'ADAC SimRacing Expo 2024, in programma dal 18 al 20 ottobre presso la Messe di Dortmund.

La serie Racing Simulator Dyn X è progettata con l'obiettivo di replicare fedelmente le sensazioni di una vera gara automobilistica. Il cuore del sistema è una piattaforma di movimento avanzata che simula le forze G: ogni accelerazione, frenata e curva viene riprodotta con precisione, con lo scopo di immergere completamente l'utente nell'azione, e non solo attraverso le forze trasmesse dal volante.

Cooler Master presenta tre simulatori di guida pronti per l'uso

I simulatori, corredati di tutto l'occorrente necessario per correre sulle piste virtuali (anche PC e monitor), presentano un design modulare che può essere adattato ai diversi stili di guida o aggiornato con nuovi accessori. Il telaio è della postazione è realizzato in tubi in acciaio ispirati a quelli utilizzati nei roll cage delle auto da corsa, al fine di offrire robustezza e solidità in ogni sessione di guida. La collaborazione con Simucube, azienda finlandese ben nota fra gli appassionati di sim racing, ha permesso a Cooler Master di integrare nelle postazioni Racing Simulator Dyn X controlli ad alta precisione. Il risultato è un feedback tattile estremamente realistico che coinvolge sterzo, pedali e cambio.

Tra le innovazioni introdotte di recente dall'azienda spicca ActivePedal di Simucube, un sistema che permette di personalizzare la sensazione del pedale del freno, adattandola alle preferenze individuali e alle diverse tipologie di automobili, da corsa e non. Per quanto riguarda il volante, Cooler Master ha scelto il modello Simucube 2 Pro, una fra le scelte più popolari per quanto riguarda i sim racer più incalliti.

Cooler Master ha scelto di offrire Racing Simulator Dyn X in tre diverse configurazioni, ciascuna pensata per soddisfare le esigenze di un segmento specifico di utenti.

La versione entry-level , denominata Dyn X Stage I - Quali , ha un prezzo di partenza di 12.900 euro e si configura come postazione pronta per l'uso, rivolta a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle competizioni virtuali.

, denominata , ha un prezzo di partenza di 12.900 euro e si configura come postazione pronta per l'uso, rivolta a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle competizioni virtuali. La configurazione intermedia , Stage II - Podium , parte da 20.000 euro e include componenti di fascia alta come un wheelbase avanzato, un volante professionale e pedali di precisione, oltre a un setup con triplo schermo per una maggiore immersione visiva.

, , parte da 20.000 euro e include componenti di fascia alta come un wheelbase avanzato, un volante professionale e pedali di precisione, oltre a un setup con triplo schermo per una maggiore immersione visiva. Per i piloti professionisti e gli appassionati più esigenti, Cooler Master ha creato Stage III - Grand Prix, la versione top di gamma di Dyn X. Con un prezzo di partenza di 30.000 euro, questa configurazione integra un sistema di movimento all'avanguardia e i "migliori componenti" disponibili sul mercato, offrendo un livello di realismo e precisione senza precedenti.

Durante l'ADAC SimRacing Expo, i visitatori avranno l'opportunità unica di provare in anteprima i simulatori Dyn X e di sperimentare le sue capacità attraverso una serie di attività coinvolgenti. Tra queste, spicca la possibilità di testare in esclusiva "Assetto Corsa EVO", uno dei titoli di sim racing più attesi dell'anno. Inoltre, saranno organizzate sessioni di "time attack" che permetteranno ai partecipanti di mettere alla prova le proprie abilità di guida in un ambiente competitivo. Ulteriori informazioni a questo indirizzo.