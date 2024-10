Assetto Corsa EVO: l'Italia e Kunos al volante dell'innovazione nel sim racing

Kunos Simulazioni si prepara a lanciare Assetto Corsa EVO, erede del celebre simulatore di guida che ha ridefinito a suo tempo il settore. Con grafica all'avanguardia, fisica realistica e nuove funzionalità come condizioni meteorologiche dinamiche e - pare - modalità free roaming, EVO promette di elevare ulteriormente non solo la competizione, ma anche e soprattutto l'esperienza di guida virtuale.

Il 2025 vedrà arrivare un nuovo protagonista nel campo delle simulazioni di guida. Assetto Corsa EVO, sviluppato dallo studio italiano Kunos Simulazioni, si appresta a fare il suo ingresso nel mondo del sim racing, promettendo di consolidare la posizione dell'Italia come eccellenza nel settore, così come fatto a suo tempo dal primo AC. Arriverà, come già descritto dallo sviluppatore, il 16 gennaio 2025, in versione Early Access (di anteprima) su Steam.

La saga di Assetto Corsa ha già lasciato un'impronta indelebile nel panorama delle simulazioni automobilistiche e, perché no, anche nel cuore di molti appassionati del genere. Sin dal suo debutto in accesso anticipato, il primo capitolo si è distinto per l'attenzione meticolosa per i dettagli grafici e per la fisica di guida, oltre che per il vasto assortimento di veicoli fedelmente riprodotti. Caratteristiche difficili da trovare tutte insieme in altre simulazioni di guida, all'epoca. Ora, con l'annuncio di Assetto Corsa EVO e il rilascio del primo trailer, i sim racer di tutto il mondo attendono con trepidazione di scoprire come Kunos Simulazioni intenda alzare ulteriormente l'asticella.

Analizzando le prime immagini rilasciate, la prima cosa che balza all'occhio è il salto qualitativo imponente sotto il profilo grafico. I veicoli sfoggiano un livello di dettaglio pazzesco rispetto al primo Assetto Corsa (che ormai ha qualche annetto sulle spalle), con riflessi e dettagli molto più precisi e dinamici. Forse troppo scintillanti, secondo alcuni commenti che si leggono sui social, dove nel motorsport lo sporco sulle vetture tende spesso a sottolineare la fatica e il sacrificio compiuto dai piloti durante le competizioni. I circuiti sono, al solito, ricreati con una precisione millimetrica: è da ricordare che Assetto Corsa poteva vantare la realizzazione in laser scan, tecnologia particolarmente rara nel settore nel 2014.

C'è da dire che gli anni sono passati, e le carenze di Assetto Corsa si sono fatte via via sempre più marcate, anche se (talvolta magistralmente) colmate nel tempo dalla vastissima community di modder. Con il nuovo capitolo, sembra proprio che Kunos Simulazioni voglia offrire un'esperienza "out-of-the-box" più completa: nel trailer rilasciato dallo sviluppatore si nota il sistema meteorologico dinamico (che avevamo già visto nei primi screenshot pubblicati su Steam), che promette di trasformare radicalmente l'esperienza di gioco. Le condizioni atmosferiche mutevoli non saranno un mero orpello estetico, ma dovrebbero influenzare concretamente il comportamento dei veicoli e le strategie di gara. La pioggia, in particolare, giocherà un ruolo fondamentale: dalle immagini si nota che sarà possibile vedere pozzanghere formarsi dinamicamente sul tracciato in base alla forma dello stesso manto stradale nei diversi punti dei circuiti, costringendo i sim racer ad adattare continuamente la loro guida alle condizioni dell'asfalto in evoluzione.

L'introduzione del ciclo giorno-notte rappresenta un altro elemento di novità significativo. Gli scenari notturni non solo aggiungeranno fascino visivo, ma porranno nuove sfide ai piloti, chiamati a confrontarsi con una visibilità ridotta e condizioni di illuminazione variabili. Questa feature sottintende la presenza di una nuova categoria per le competizioni, le gare di endurance virtuali, con l'obiettivo di replicare le difficoltà affrontate dai piloti nelle competizioni reali.

Un'altra novità di rilievo sembra essere l'introduzione della modalità free roaming con traffico, solo accennata per qualche istante nel trailer di lancio ma che ha sin da subito acceso le fantasie dei fan di Kunos Simulazioni. Questa caratteristica apre le porte a un'esperienza di guida più rilassata ed esplorativa, non per forza competitiva, permettendo ai giocatori di immergersi completamente nell'atmosfera dei luoghi ricreati nel gioco con le loro auto preferite.

La presenza di altre auto gestite dall'intelligenza artificiale potrebbe contribuire a creare un ambiente vivace e realistico, offrendo un'alternativa interessante alle sfide competitive dei circuiti. Una caratteristica che fa fede al motto con cui Kunos Simulazioni ha sin da subito definito il suo nuovo sim:

"Assetto Corsa EVO è una dedica del team di Kunos agli appassionati di motori, nella nostra passione condivisa per le auto, la guida e le corse".

Quindi Assetto Corsa EVO sarà, come il suo predecessore, non solo un gioco competitivo, ma anche un'esperienza pensata per gli amanti di auto e di guida, e non per forza di una guida forsennata al limite fisico di auto, pneumatici, setup e manto stradale. Un po' come diverse serie di guida più arcade, ma con alla base un supporto tecnico e fisico di altissimo livello per ciascuna delle auto riprodotte.

L'inizio del trailer è esplicativo, e mostra come inizia un po' per tutti la passione per le auto (e per il sim racing) sin dai primissimi anni di età: un modellino di una Porsche, mosso dalla mano di un bambino, che diventa un'auto vera e propria che solca a velocità una strada nella natura. A sottolineare queste immagini una voce:

"Non riguarda la tua età

Non riguarda la tua auto

Non si tratta della tua esperienza

Non si tratta di prestazioni o potenza

Non si tratta di come dimostri il tuo amore per la guida

La passione per le auto è una filosofia di vita

Ed è guidata dal cuore"

Il parco auto di Assetto Corsa EVO si preannuncia vasto e variegato: accanto alle tradizionali supercar e alle auto da corsa, faranno il loro ingresso anche veicoli elettrici di ultima generazione, come la celebre Hyundai IONIQ-5. Nel trailer si vedono però anche auto davvero da sogno, prima fra tutte le Ferrari Daytona SP3 e 296 GTB, insieme a BMW M4 CSL, Alpine A110, o anche le iconiche VW Golf GTI o la Morgan 3 Wheeler che dovrebbe richiedere un modello fisico del tutto diverso. Non mancano auto storiche, come la Mini Cooper o la Alfa Romeo Giulia GTAm, e non mancano auto da competizione e formula.

L'eredità del primo Assetto Corsa pesa sulle spalle di EVO, e la sfida per Kunos Simulazioni sarà quella di mantenere i punti di forza del capitolo originale, elevandoli a nuovi livelli di eccellenza. Uno degli aspetti che hanno contribuito maggiormente al successo duraturo di Assetto Corsa è stata la sua apertura alla comunità di modder. La possibilità di personalizzare ed espandere il gioco con nuovi contenuti creati dagli utenti ha garantito una longevità straordinaria al titolo. Auto, piste, effetti grafici e persino miglioramenti più pesanti (pioggia e molto altro) sono stati sviluppati dalla comunità, mantenendo il gioco fresco e attuale negli anni.

La gestione di questo aspetto in Assetto Corsa EVO rappresenta una delle incognite più interessanti: le informazioni ad oggi disponibili suggeriscono che le mod saranno ancora presenti, ma gestite direttamente dal team Kunos. Questo approccio potrebbe tradursi in contenuti aggiuntivi a pagamento, una scelta che potrebbe suscitare reazioni contrastanti fra i giocatori. Da un lato, potrebbe garantire una maggiore qualità e coerenza dei contenuti aggiuntivi; dall'altro, potrebbe limitare la libertà creativa che ha caratterizzato l'ecosistema del primo Assetto Corsa.

Questa decisione potrebbe avere ripercussioni interessanti sul futuro di entrambi i titoli: se Assetto Corsa EVO adotterà un approccio più restrittivo sulle mod, non è da escludere che il primo capitolo della serie possa mantenere una base di utenti fedele, attratta dalla maggiore libertà di personalizzazione. Kunos Simulazioni si trova quindi di fronte alla sfida di bilanciare innovazione e tradizione, cercando di soddisfare sia i nuovi giocatori sia i veterani della serie.

L'impatto di Assetto Corsa EVO potrebbe estendersi ben oltre il mondo del gaming. Le simulazioni di guida stanno assumendo un ruolo sempre più importante nella formazione dei piloti professionisti e nello sviluppo di tecnologie automotive. Con il suo livello di realismo e dettaglio, AC EVO potrebbe diventare uno strumento prezioso per team e costruttori, offrendo un ambiente virtuale per testare setup e strategie a costi ridotti in una innumerevole varietà di competizioni su pista. E, perché no, potrebbe aiutare a plasmare i nuovi piloti del futuro, sia su piste virtuali sia su circuiti reali. Inoltre, l'inclusione di veicoli elettrici nel roster di AC EVO apre interessanti prospettive: con l'industria automobilistica in rapida transizione verso la mobilità elettrica, il simulatore potrebbe diventare una piattaforma per permettere al pubblico di familiarizzare con le caratteristiche uniche di questi veicoli.

L'uscita di Assetto Corsa EVO rappresenta un momento significativo per l'industria italiana dei videogiochi. Kunos Simulazioni, con sede alle porte di Roma, si conferma come una delle realtà più innovative e rispettate nel panorama internazionale. Il successo di AC EVO potrebbe fungere da catalizzatore per l'intero settore, attirando investimenti e talenti e consolidando la posizione dell'Italia come hub creativo di livello mondiale nel panorama del sim racing. Dal lancio di Assetto Corsa nel 2014, però, il mercato delle simulazioni di guida è diventato sempre più competitivo, con titoli di alto livello che si contendono l'attenzione degli appassionati. Assetto Corsa EVO dovrà dimostrare di avere le carte in regola per distinguersi in questo panorama affollato, offrendo un'esperienza inedita che giustifichi una rinnovata "fatica" da parte dei giocatori appassionati alla guida.