Assetto Corsa EVO è adesso su Steam, insieme a tantissimi screenshot mozzafiato

Il team italiano di KUNOS Simulazioni, già noto per aver creato alcuni dei titoli più apprezzati dagli appassionati di motori virtuali, si prepara a lanciare quella che promette di essere un'evoluzione importante nel settore. Lo sviluppatore offrirà ai fan del settore il successore di Assetto Corsa, e il suo nome - come noto da tempo - è Assetto Corsa EVO.

Assetto Corsa EVO punta a essere un progetto completamente rinnovato basato su un nuovo motore grafico proprietario, sviluppato internamente da KUNOS Simulazioni con l'obiettivo specifico di ottimizzare le prestazioni per le esigenze del racing virtuale. Il nuovo engine promette di portare un livello di dettaglio mai visto fra i simulatori di guida, supportando al contempo realtà virtuale e configurazioni a triplo schermo, due dei setup più diffusi fra i sim racer più esigenti.

Assetto Corsa EVO, disponibile la pagina su Steam: debutto atteso per fine 2024

KUNOS ha pubblicato una serie di screenshot all'interno della pagina dedicata su Steam, apparsa per la prima volta nelle scorse ore, dove si può notare un'attenzione maniacale ai dettagli nella simulazione dei veicoli. Ogni auto presente nel gioco è stata modellata utilizzando un sistema avanzato che tiene conto non solo degli aspetti meccanici, ma anche di quelli elettronici e aerodinamici, con un approccio promette di offrire ai giocatori un'esperienza di guida senza precedenti in quanto a coinvolgimento.

La varietà dei veicoli disponibili sarà un altro punto di forza di Assetto Corsa EVO. Il gioco abbraccerà l'intera storia dell'automobilismo, dalle classiche d'epoca alle moderne hypercar, passando per prototipi e vetture da competizione, un po' come abbiamo visto con il suo predecessore. Non meno importante è l'attenzione dedicata ai circuiti. KUNOS Simulazioni ha fatto ampio uso della tecnologia Laserscan per riprodurre fedelmente ogni curva e ogni dosso dei tracciati più famosi del mondo.

Ma la vera novità sta nell'introduzione di un algoritmo innovativo che simula il comportamento dell'asfalto in diverse condizioni, unito a un sistema meteorologico dinamico, aggiungendo una componente assente su Assetto Corsa (ma presente su Assetto Corsa Competizione) anche se implementata poi dalla community attraverso una delle innumerevoli mod per il titolo. Possiamo riassumere la dedizione di KUNOS rivolta al nuovo capitolo con una frase dello stesso team:

"Assetto Corsa EVO è una dedica del team di Kunos agli appassionati di motori, nella nostra passione condivisa per le auto, la guida e le corse".

Per quanto riguarda i requisiti di sistema, Assetto Corsa EVO si presenta come un titolo tecnicamente non molto esigente: la configurazione minima richiede un processore Intel Core i5-8700k o AMD Ryzen 1500X, 16 GB di RAM e una scheda grafica del calibro di una NVIDIA GeForce GTX 1070 o Radeon RX 580. Per godere appieno dell'esperienza, tuttavia, Kunos suggerisce processori come Intel Core i5-10700k o AMD Ryzen 2600X e schede grafiche del livello di una GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5600. In entrambi i casi, un SSD è considerato essenziale per gestire i 100 GB di spazio richiesti dal gioco.

I dettagli finali sul gioco devono ancora essere svelati, ma una cosa è certa: Assetto Corsa EVO si prepara a spingere i limiti di ciò che è possibile realizzare in una simulazione automobilistica interamente personalizzabile.