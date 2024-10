Assetto Corsa EVO, KUNOS Simulazioni rilascia il primo trailer di annuncio ufficiale | AGGIORNATO

Aggiornamento: il trailer di Assetto Corsa EVO è stato pubblicato. Il video, che mantiene lo stile coinvolgente e dettagliato caratteristico di Kunos Simulazioni, offre un primo sguardo approfondito su alcune novità del titolo. Inoltre, è stata annunciata la data esatta per l'inizio dell'Early Access: Assetto Corsa EVO sarà disponibile su Steam a partire dal 16 gennaio 2025. L'annuncio ha già scatenato discussioni animate nella community, con i giocatori che iniziano a speculare sulle potenziali innovazioni e miglioramenti che il periodo di Early Access potrebbe portare al gioco.

---

Kunos Simulazioni, lo studio italiano dietro la celebre serie Assetto Corsa, sta per svelare ufficialmente il suo ultimo progetto dopo aver lanciato la pagina su Steam. Assetto Corsa EVO, il terzo capitolo principale della franchise, sarà presentato oggi, 30 settembre, attraverso un video trailer su YouTube. La pagina dedicata è già online, e i fan stanno già letteralmente compiendo un conto alla rovescia che terminerà alle ore 14.

L'annuncio arriva in un momento cruciale per la casa madre, Digital Bros. Nonostante le aspettative iniziali puntassero a un lancio entro la fine del 2024, l'azienda ha confermato che Assetto Corsa EVO farà il suo debutto in Early Access su Steam a gennaio 2025. Digital Bros, che ha acquisito Kunos Simulazioni nel 2017, vede in Assetto Corsa EVO un tassello fondamentale per il proprio futuro visto che il franchise ha dimostrato di essere un pilastro solido per l'azienda, generando ricavi per 28 milioni di euro nell'ultimo anno fiscale.

Assetto Corsa EVO, primo trailer in Première alle 14 del 30 settembre

Kunos Simulazioni ha descritto Assetto Corsa EVO come "una dedica del team agli appassionati di motori, nella nostra passione condivisa per le auto, la guida e le corse", e non sappiamo molto altro della nuova simulazione di guida. Finora, i dettagli su Assetto Corsa EVO sono stati custoditi gelosamente: la comparsa del titolo su Steam lo scorso giugno, accompagnata da una serie di screenshot accattivanti, ha solo accresciuto l'entusiasmo della community, che comunque rimangono ancora ignari di quello che potrebbe attenderli con il nuovo titolo.

Il video di annuncio di oggi potrebbe finalmente gettare luce su diverse questioni aperte: quali innovazioni tecniche possiamo aspettarci? Quali circuiti e vetture saranno inclusi? E, soprattutto, come Kunos Simulazioni intende elevare ulteriormente gli standard (già elevati) stabiliti dai precedenti capitoli? L'Early Access rappresenterà un momento chiave nello sviluppo del gioco, permettendo non solo ai giocatori di mettere le mani su una versione preliminare di Assetto Corsa EVO, ma anche di offrire materiali e feedback agli sviluppatori per rifinire gli ultimi dettagli della nuova simulazione. Per il sim racing, dove la precisione e il realismo sono fondamentali, l'input della community potrebbe rivelarsi determinante nel plasmare l'esperienza finale.

Con l'eredità alle spalle della serie, formata dal primo capitolo, Assetto Corsa, e dalla variazione sul tema GT Assetto Corsa Competizione, le aspettative sono molto elevate e il video di oggi (che potete vedere nella stessa pagina di questa news, o a questo indirizzo) potrebbe essere il primo passo di un viaggio verso un nuovo capitolo per l'intero panorama delle simulazioni di guida.