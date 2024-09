Assetto Corsa EVO: annunciata la data di rilascio dell'accesso anticipato su Steam

Digital Bros, proprietaria della italiana Kunos Simulazioni, ha rivelato la data di lancio in Early Access su Steam per Assetto Corsa EVO, il terzo capitolo della rinomata serie di simulatori di guida. L'annuncio arriva insieme ai risultati finanziari del gruppo, che mostrano un panorama complesso per l'anno fiscale 2023-2024.

Gli appassionati di simulazioni di guida possono iniziare il conto alla rovescia: Assetto Corsa EVO, l'atteso nuovo capitolo della celebre serie automobilistica, farà il suo debutto su Steam in Early Access a gennaio 2025. L'annuncio è stato dato da Digital Bros, il gruppo che nel 2017 ha acquisito Kunos Simulazioni, lo studio di sviluppo dietro il franchise di Assetto Corsa.

La notizia è emersa come parte integrante della presentazione dei risultati finanziari di Digital Bros per l'anno fiscale 2023-2024. L'Early Access su Steam rappresenta una fase cruciale nello sviluppo di molti titoli moderni. Si tratta di un periodo in cui i giocatori possono acquistare e giocare a una versione non definitiva del gioco, contribuendo con feedback e segnalazioni a plasmare l'esperienza finale. Per Assetto Corsa EVO, questa fase potrebbe rivelarsi fondamentale per affinare le complesse dinamiche di guida e le caratteristiche tecniche che hanno reso la serie un punto di riferimento per i simulatori di guida.

Assetto Corsa EVO arriverà a gennaio 2025 in Early Access su Steam

Kunos Simulazioni ha dichiarato in passato che il nuovo titolo sarebbe arrivato entro la fine del 2024, quindi c'è di fatto un ritardo rispetto al ruolino di marcia preventivato dal team di sviluppo. Assetto Corsa EVO si presenta come il terzo capitolo principale della serie, promettendo di elevare ulteriormente gli standard stabiliti dai suoi predecessori. Sebbene siano stati divulgati pochi dettagli sul gioco, le aspettative dei fan del sim racing sono molto alte, considerando la reputazione dello sviluppatore italiano nel creare esperienze di guida realistiche e tecnicamente avanzate.

Kunos lo ha preannunciato così: "Assetto Corsa EVO è una dedica del team di Kunos agli appassionati di motori, nella nostra passione condivisa per le auto, la guida e le corse".

Si parla da metà 2021 del successore diretto di Assetto Corsa, con il titolo che è comparso su Steam lo scorso mese di giugno insieme a una pletora di screenshot che hanno certamente aumentato l'hype da parte degli affezionati del brand. Ad oggi, i dettagli noti sono particolarmente scarsi, soprattutto considerando che il rilascio della versione di accesso anticipato sarà fra pochi mesi, secondo quanto dichiarato da Digital Bros. Non sappiamo neanche quali contenuti aspettarci per la Early Access, né quale sarà il prezzo di vendita prima del rilascio ufficiale della simulazione.

Il franchise di Assetto Corsa rappresenta una componente significativa del portafoglio di Digital Bros. Nell'ultimo anno fiscale, la serie ha generato ricavi per 28 milioni di euro, confermandosi come uno dei pilastri del settore Premium Games del gruppo, che ha contribuito all'82,6% dei ricavi netti consolidati con 97,4 milioni di euro. Tuttavia, il quadro finanziario complessivo di Digital Bros per l'anno fiscale 2023-2024 presenta luci e ombre: i ricavi totali si sono attestati a 118 milioni di euro, con un EBITDA di 42,2 milioni, pari al 35,8% del fatturato netto. Nonostante questi dati positivi, il gruppo ha registrato una perdita netta di 6,2 milioni.

Un segnale incoraggiante proviene dall'indebitamento finanziario netto, che si è ridotto a 24,8 milioni di euro, mostrando un notevole miglioramento rispetto al periodo precedente. Questa riduzione potrebbe indicare la possibilità di destinare maggiori risorse da investire nello sviluppo di titoli futuri. Le previsioni per il prossimo anno fiscale evidenziano un calo dei ricavi, ma con margini che dovrebbero mantenersi stabili. In questo contesto, il lancio di Assetto Corsa EVO potrebbe giocare un ruolo chiave nel sostenere le performance finanziarie del gruppo nel prossimo futuro.