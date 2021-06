Assetto Corsa 2 si farà: rivelato ufficiosamente quando arriverà su PC e console

Secondo quanto si legge in un documento ufficiale di Digital Bros, la società madre di 505 Games e Kunos Simulazioni, Assetto Corsa avrà un seguito che verrà rilasciato nel 2024, secondo i piani attuali delle aziende coinvolte. L'informazione è contenuta all'interno di un report aziendale della compagnia pubblicato lo scorso venerdì, dove vengono discusse alcune delle produzioni in corso d'opera, oltre ai freddi dati trimestrali e le ambizioni future.

Fra i giochi sotto il cappello di Digital Bros figurano Control, Death Stranding e anche la serie Assetto Corsa, degli italiani di Kunos Simulazioni, che è anche una delle simulazioni di guida più certosine e acclamate fra quelle in circolazione. Rilasciato a fine 2014, il primo Assetto Corsa è stato capace di mischiare contenuti di altissimo livello in fatto di fisica e grafica, il tutto all'interno di un simulatore completamente "moddabile" per quanto riguarda auto e circuiti a disposizione.

Nella seconda metà del 2018 è invece arrivato Assetto Corsa Competizione, simulazione ufficiale della GT World Challenge con auto GT3 e GT4 (arrivate in seguito). La serie ha ottenuto vendite superiori ai 100 milioni di euro, e nelle slide rilasciate nello scorso fine settimana possiamo leggere che, di questi, 66 milioni sono stati raccolti con Assetto Corsa, e i restanti 34 milioni con Competizione. L'informazione più succulenta è però quella relativa all'arrivo del successore.

E' la seconda volta che nel 2021 Digital Bros parla di Assetto Corsa 2, tuttavia per la prima volta l'azienda ha dichiarato quando il simulatore potrebbe raggiungere il mercato. E' comunque da sottolineare che i piani di Kunos e di Digital Bros potrebbero cambiare nel corso del tempo, visto che al momento tutto quello che sappiamo è che Assetto Corsa 2 ci sarà ed è in fase di sviluppo. Persino il nome potrebbe essere diverso e non seguire la naturale successione numerica.

Nel 2024, inoltre, dovrebbe arrivare la versione PC, mentre quella per le console dovrebbe debuttare nel 2025, probabilmente solo per PlayStation 5 e Xbox Series X. Nella slide si intuisce che il successore di Assetto Corsa manterrà le caratteristiche peculiari della serie, fra cui livelli elevatissimi di simulazione e dettaglio nella realizzazione dei circuiti. Assetto Corsa utilizza un engine grafico sviluppato in casa, mentre Competizione Unreal Engine 4. Con l'Unreal Engine 5 entrato di recente in early access, è probabile aspettarsi un Assetto Corsa 2 con il nuovo motore di Epic Games.

Nella slide si legge che è in sviluppo anche un gioco mobile della serie Assetto Corsa, notizia che potrebbe far impensierire i puristi della simulazione. I giochi di guida su smartphone e tablet non sono di certo articolatissimi in termini di simulazione fisica, e spesso addirittura si possono controllare con un solo tasto o piccoli movimenti delle dita. Questo andrebbe in forte controtendenza con le caratteristiche peculiari dei titoli Kunos su PC e su console, sempre rimasti fedeli alla simulazione pura. La versione mobile è in sviluppo e dovrebbe arrivare nell'estate del 2021.