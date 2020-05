Assassin's Creed Valhalla girerà almeno a 30 fps e a 4K su Xbox Series X

Assassin's Creed Valhalla è stato di gran lunga il gioco più importante nel recente evento di reveal del gameplay dei giochi per Xbox Series X. Resta il fatto che i fan si sono lamentati per il poco gameplay mostrato durante il live streaming, non solo in riferimento ad Assassin's Creed Valhalla ma un po' a tutti i giochi che ne hanno fatto parte.

Sulla questione è intervenuto anche Phil Spencer, Boss di Xbox, tramite un post su Twitter, ringraziando gli studi che hanno mostrato del materiale durante l'Inside Xbox in questione, nonostante le limitazioni a cui vanno incontro i loro sviluppatori a causa della pandemia da Coronavirus. Microsoft ha fatto sapere che ci saranno molti altri appuntamenti della serie Inside Xbox da qui al momento del lancio della nuova console, in cui i giochi verranno mostrati in maniera più approfondita. La stessa Ubisoft ha recentemente annunciato il suo Ubisoft Forward, un evento di presentazione della line-up in stile E3, per il 12 luglio, ovvero successivamente rispetto al periodo in cui si tiene abitualmente l'E3, ovvero il mese di giugno. Segno che molti team di sviluppo sono in ritardo sulla tabella di marcia dei lavori per questo 2020.

Ciò che ha fatto preoccupare i fan di Assassin's Creed Valhalla è l'immagine promozionale del gioco che è stata pubblicata sul sito di Xbox e che riportiamo in questa pagina. Non appaiono i loghi "60 fps" e "Ray Tracing", due caratteristiche ampiamente reclamizzate per la nuova console di Microsoft. L'assenza del Ray Tracing era prevedibile (per via dei lunghi tempi di implementazione), perlomeno per i giochi che usciranno insieme al lancio della console, ma i fan si aspettavano che Assassin's Creed Valhalla girasse a 60 fps.

I giornalisti della versione portoghese di Eurogamer hanno contattato un portavoce di Ubisoft, chiedendo chiarimenti sul frame rate del nuovo Assassin's Creed. "Ubisoft è da sempre impegnata nell'esplorare le nuove tecnologie e nello sfruttare le capacità delle nuove console per offrire l'esperienza più coinvolgente possibile, motivo per cui siamo entusiasti di collaborare con Microsoft per portare Assassin's Creed Valhalla su Xbox Series X" ha detto il portavoce. "Attualmente, possiamo garantire che Assassin's Creed Valhalla girerà almeno a 30 fps".

"Assassin's Creed Valhalla beneficerà di tempi di caricamento più rapidi, consentendo ai giocatori di immergersi nella storia e nel mondo senza attese. Infine, Assassin's Creed Valhalla offrirà una grafica migliore grazie alle caratteristiche di Xbox Series X e non vediamo l'ora di poterci godere il meraviglioso mondo di gioco alla risoluzione 4K. Abbiamo ancora molto da mostrare a proposito di Assassin's Creed Valhalla, per cui continuate a seguirci perché nuove informazioni arriveranno molto presto".

Insomma, sembra tornare l'annosa questione delle promesse troppo ottimistiche in fase di lancio di una nuova console in fatto di dettaglio visivo e frame rate e la realtà dei fatti. In concreto, neanche un PC con GeForce RTX 2080 Ti, la GPU più potente sul mercato con capacità di calcolo teorica di 13.45 TFLOP (contro i 12 della GPU di Xbox Series X), potrebbe essere in grado di far girare un gioco come Assassin's Creed Valhalla a 4K e a 60 fps stabili, perlomeno al massimo livello di dettaglio visivo. Nonostante tutte le ottimizzazioni del caso, derivanti dall'esecuzione su un ambiente maggiormente controllato come quello di una console, è dunque difficile pensare che la nuova Xbox possa essere in grado di far girare un gioco con mondo aperto e molto dettagliato a 4K@60 fps.

Le parole del portavoce di Ubisoft lasciano comunque intendere che lavori di ottimizzazione sono in corso e che il produttore francese non può ancora esprimere questa specifica con certezza. Dato che Xbox Series X supporta il Variable Refresh Rate il gioco potrebbe essere in grado di girare in due modalità: 4K@30 fps e con frame rate sbloccato per quei televisori con supporto a VRR.

La questione ha avuto così tanta risonanza da indurre a intervenire il team Xbox, nella figura di Aaron Greenberg, Xbox marketing head, che in un tweet ha scritto: "Gli sviluppatori hanno sempre la flessibilità di scegliere come sfruttare la potenza a loro disposizione, quindi il requisito dei 60 fps non è obbligatorio".