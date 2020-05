Sony: nessun rinvio per PS5, e intanto PS4 raggiunge quota 110,4 milioni di unità vendute

Numeri impressionanti per Sony e per il marchio PlayStation, a giudicare dai risultati finanziari dell'anno fiscale 2019 - conclusosi lo scorso 31 marzo. Il produttore nipponico ha infatti annunciato che la sua PS4 ha superato la soglia dei 110 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Nonostante la pandemia di COVID-19 e il relativo impatto sulla produzione industriale, Sony dichiara di non avere piani per rinviare PlayStation 5 e ne riconferma il lancio per fine anno.

PlayStation 4 inarrestabile: vendite in aumento durante il lockdown?



Secondo i dati raccolti da Daniel Ahmad, Senior Analyst di Niko Partners, nel corso dell'ultimo anno fiscale sarebbero state distribuite 13.6 milioni di PS4 - in calo rispetto ai 17.8 milioni registrati l'anno precedente. In ogni caso, Ahmad prevede un possibile aumento delle vendite per il primo trimestre dell'anno fiscale 2020, come diretta conseguenza del recente lockdown da Coronavirus.

Ottimi risultati anche sul fronte software: nel medesimo periodo inerente all'anno fiscale 2019, Sony avrebbe venduto 245 milioni di unità software; anche in questo caso è stato registrato un 'lieve' (e prevedibile) calo, in confronto ai 257.6 milioni di unità dell'anno fiscale 2018.

A crescere è invece il digital delivery, dal momento che il 51% dei giochi venduti sono in formato digitale (PlayStation Store). Anche qui percepiamo gli effetti del lockdown, come dimostra il +66% delle vendite digitali registrato nell'ultimo trimestre.

Tirando le somme, il 2019 si è dimostrato un ottimo anno per i giochi e i servizi network di Sony - il migliore dopo i risultati finanziari del 2018. Il produttore avrebbe ricavato 1,977.9 milardi di yen dalla vendita di software e di servizi come PlayStation Plus e PlayStation Now. Le iscrizioni all'abbonamento Plus sarebbero inoltre aumentate, passando dai 36.4 milioni del 2018 ai 41.5 milioni registrati al termine dell'ultimo anno fiscale.

PS5 non verrà rinviata: lancio previsto per la fine del 2020

In queste ore si parla anche di PlayStation 5, la prossima ammiraglia di casa Sony. Daniel Ahmad ha dunque evidenziato uno dei principali punti elencati nelle suddette comunicazioni: il lancio di PS5 è ancora previsto per la fine del 2020.

New info from PlayStation on COVID-19 impact.



Main point is PS5 still on track for holiday. pic.twitter.com/V720g70ZVk — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 13, 2020

Il colosso giapponese non ha intenzione di rinviare il debutto della nuova console sul mercato e afferma che, nonostante molti impiegati stiano lavorando da casa, lo sviluppo procede a gonfie vele.

Non ci resta che attendere l'agognato reveal di PS5, nella speranza di scoprire il design della console e, magari, il prezzo con cui verrà lanciata in tutto il mondo.