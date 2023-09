Activision ha saputo di Switch 2 lo scorso dicembre, Call of Duty già in sviluppo per la portatile?

Sulla base di alcuni documenti emersi dalla causa tra Microsoft e la FTC, pare che Activision fosse informata sulla console di nuova generazione Nintendo già dallo scorso anno. Chris Schnakenberg, responsabile delle strategie per le piattaforme e rapporti con i partner di Activision, ha stilato un intero documento denominato "Nintendo NG" (next-generation).

Il documento in questione rappresenta un riassunto dell'incontro svolto tra le alte sfere di Activision, tra cui il CEO Bobby Kotick, e il CEO e presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa. Un briefing sulla nuova ibrida di Nintendo sarebbe stato inoltrato a Kotick già lo scorso 15 dicembre.

Un aspetto estremamente interessante da notare è che Kotick in tribunale ha affermato di essersi pentito di non aver portato il brand di Call of Duty su Nintendo Switch. Questa dichiarazione ha fatto immediatamente sorgere la domanda, sia da parte della FTC che della giudice Jacqueline Scott Corley: Activision quindi farà un Call of Duty per la nuova console a prescindere dall'accordo con Microsoft?





A tal proposito, Kotick ha risposto: "Lo prenderemo in considerazione una volta che avremo le specifiche, che per il momento non conosciamo. Abbiamo perso l'opportunità per questa passata generazione, ma avremmo dovuto aspettare le specifiche. Al momento non ci sono piani per realizzare il titolo". Da allora molto è cambiato e l'accordo tra Activision e Microsoft è prossimo alla conclusione.

Stando alle ultime indiscrezioni, Nintendo dovrebbe rilasciare la nuova console entro il 2024, a 8 anni dal rilascio dell'attuale modello. Difficile al momento dire quanto siano attendibili queste informazioni, ma innegabilmente le voci su una nuova piattaforma iniziano a essere insistenti e la documentazione di cui sopra sembra quasi una conferma del fatto che i prototipi della nuova console siano già nelle mani delle software house.

Proprio di recente, pare che la nuova console sia stata mostrata in una presentazione a porte chiuse durante la Gamescom 2023. Secondo quanto riportato, l'ibrida di nuova generazione dovrebbe offrire una potenza simile a Xbox One e PlayStation 4 e sarebbe stata in grado di far girare The Legend of Zelda: Breath of the Wild in 4K a 60 fps.

Secondo alcuni rumor, la nuova Nintendo Swith 2 offrirebbe perfino il DLSS e il ray tracing, grazie a un nuovo chip sviluppato da NVIDIA e basato sull'architettura Ampere di precedente generazione. Il ray tracing, tuttavia, appare già più complesso da gestire su una piattaforma del genere considerando che attualmente persino su PC è ancora una funzione rivolta a una fetta contenuta di utenti e, soprattutto, di giochi.