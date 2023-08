Nintendo Switch, il successore arriverà nella seconda metà del 2024?

Secondo un nuovo report di VGC, il successore di Nintendo Switch arriverà nella seconda metà del 2024. I kit di sviluppo per realizzare giochi per la prossima console sarebbero già nelle mani degli sviluppatori di terze parti.

Quanto alla console stessa, Nintendo non dovrebbe cambiare la formula che le ha garantito il successo con Switch, quindi si tratterà di una console tuttofare, in grado di permettere il gaming a casa e in mobilità.

Secondo le fonti di VGC, Nintendo continuerà a usare le cartucce come supporto fisico e, a differenza dell'ultima incarnazione di Switch, la nuova console avrà un display LCD anziché un OLED per tenere i costi sotto una certa soglia.

Per quanto riguarda la retrocompabilità, alcuni sviluppatori di terze parti temono che includere questa funzione influisca sulle loro ambizioni di rivendere i vecchi titoli sul nuovo hardware di Nintendo.

Nelle scorse settimane la casa nipponica ha espresso la volontà di usare gli account Nintendo creati per Switch a lungo, quindi sembra esserci quantomeno la volontà di garantire l'uso delle proprietà digitali degli utenti anche sulla prossima console.

Al momento non ci sono informazioni sulle capacità dell'hardware, ma da anni si discute della possibilità che prima o poi Nintendo raggiunga il 4K, mentre nelle scorse settimane si è parlato di una potenza simile a Xbox One e PS4.

L'uscita nella seconda metà 2024, secondo le fonti, nasce anche dal desiderio della Grande N avere un mercato della produzione di chip più stabile, libero da strozzature e problemi, in grado di assicurare i volumi che invece hanno frenato l'attuale generazione.

Nel frattempo è bene ricordare che su Switch arriveranno nel corso dei prossimi mesi giochi come Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, nuovo titolo di WarioWare, un gioco dedicato alla Principessa Peach e la remaster di Luigi's Mansion 2, mentre sullo sfondo rimane Metroid Prime 4 di cui ancora non si conosce una data di uscita.