Super Mario Odyssey: oggi è il giorno dell'idraulico più famoso

Recensioni estremamente positive per Super Mario Odyssey, arrivato oggi nei negozi di videogiochi nel formato Nintendo Switch. Il nuovo capitolo della serie con l'idraulico più famoso non solo sfrutta pienamente i sistemi di interazione della nuova console ibrida, ma rivoluziona il genere dei platform. Nel momento in cui scriviamo vanta una valutazione media di 97/100 su Metacritic e di 99/100 su GameRankings.

In Super Mario Odyssey i giocatori esplorano enormi regni in 3D alla ricerca delle lune di cui Mario ha bisogno per far funzionare la Odyssey, il suo vascello volante. Inoltre, Mario può indossare una varietà di costumi e interagire in modo creativo con l’ambiente, per esempio guidando veicoli o esplorando gli scenari nelle vesti di Mario pixellato. Cappy, un nuovo compagno, consente a Mario di usare nuove mosse come il lancio del cappello, il salto col cappello e la cap-tura.

Il lancio del cappello permette a Super Mario, e al giocatore, di prendere il controllo di qualsiasi tipo di oggetto presente negli scenari, come Goomba, alberi e T-Rex, ma anche la stessa Principessa Peach. Il gioco supporta anche la funzionalità HD Rumble di Nintendo Switch, in modo da trasmettere al giocatore qualsiasi tipo di sollecitazione tattile. Altri dettagli su Super Mario Odyssey si trovano qui.

Oggi è un giorno molto importante per il mondo dei videogiochi a prescindere da Super Mario Odyssey: è infatti il day one anche per Wolfenstein II The New Colossus e Assassin's Creed Origins.