Discord testa il riconoscimento facciale per controllare l'età

Discord introduce un nuovo sistema di verifica dell’età che richiede agli utenti di scansionare il proprio volto o caricare un documento d’identità. La piattaforma ha avviato questa procedura in fase sperimentale nel Regno Unito e in Australia, due paesi in cui la normativa ha imposto ai social network di adottare controlli più severi sull’accesso ai contenuti destinati a un pubblico adulto.

La misura si applica solo a chi non ha già completato la verifica dell’età con la richiesta che si presenta in due casi specifici: quando l’utente interagisce con contenuti contrassegnati come sensibili oppure quando tenta di modificare le impostazioni che offuscano o bloccano tali contenuti.

Si può attivare la fotocamera del dispositivo per il riconoscimento facciale oppure scansionare un codice QR e caricare la foto di un documento tramite smartphone. Discord precisa che si tratta di un processo da svolgere una sola volta.

Secondo l’azienda, i dati raccolti non vengono conservati. Il sistema di scansione facciale opera direttamente sul dispositivo dell’utente ed evita la trasmissione o l’archiviazione di informazioni biometriche. Per chi sceglie il riconoscimento tramite documento, la fotografia viene eliminata subito dopo il completamento della verifica.

La piattaforma conferma che, in caso di errore, gli utenti potranno ripetere la procedura o richiedere una revisione manuale. Esiste anche la possibilità di chiedere una nuova verifica qualora un account venga sospeso per valutazione errata.

Il test riflette gli obblighi imposti da due cornici legislative recenti. Nel Regno Unito, l’Online Safety Act richiede metodi "robusti" per impedire ai minorenni di accedere a contenuti sensibili. In Australia, le restrizioni sono ancora più drastiche: l'accesso ai social network viene vietato agli under 16. Discord non ha ancora annunciato se questo sistema sarà esteso ad altri paesi, mentre per il momento lo definisce come un "esperimento".