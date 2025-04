Ubisoft ci riprova: un nuovo battle royale ispirato ad Apex Legends?

Secondo il noto giornalista Tom Henderson, Ubisoft starebbe sviluppando un nuovo battle royale con nome in codice Scout. Stando a quanto riportato, il titolo ricorda fortemente Apex Legends di Respawn Entertainment sotto numerosi punti di vista.

Che Ubisoft si sarebbe concentrata sulle avventure open world e sui titoli live service non è di certo una sorpresa: fu lo stesso Yves Guillmont, nel resoconto agli investitori di febbraio, a dichiarare che le risorse si sarebbero concentrate proprio su questi due generi con un occhio di riguardo a IP come Assassin's Creed e Rainbow Six che attualmente rappresentano le due colonne portanti della società.

Tuttavia, forse sarebbe stato auspicabile un approccio diverso rispetto al passato. Nell'ambito dei live service non è la prima volta che Ubisoft prova a sfidare franchise consolidati. Basti pensare ad Hyper Scape, un non troppo ambizioso battle royale per il quale Ubisoft ha alzato bandiera bianca in appena due anni dal rilascio. Per non parlare di XDefiant, un titolo che intendeva sfidare un colosso come Call of Duty, morto dopo poco più di 6 mesi dall'uscita.

In un video pubblicato sul canale di Insider Gaming, Henderson sottolinea quanto il nuovo titolo di Ubisoft si rifaccia all'IP di Electronic Arts. Dalle ambientazioni alle meccaniche, dai personaggi alle abilità, tutto sembra ricordare Apex Legends. Una scelta, quella di Ubisoft, che appare piuttosto azzardata.

Stando a quanto riportato, il publisher francese vorrebbe intercettare l'emorragia di utenti che Apex sta vivendo nell'ultimo periodo. Il battle royale firmato Respawn Entertainment, stando a quanto dichiarato dal CEO di EA Andrew Wilson, riceverà infatti un grosso aggiornamento definito Apex 2.0 che avrà l'arduo compito di invertire la tendenza in calo del gioco.

La decisione di Ubisoft di proporre qualcosa molto vicino a quello che rappresenta attualmente Apex è quantomeno rischiosa. Non solo perché il gioco di Electronic Arts ha iniziato a perdere appeal agli occhi dei giocatori, ma anche perché, se c'è qualcosa che i cosiddetti GaaS ci hanno insegnato, è che difficilmente gli utenti si allontanano da un gioco consolidato su cui hanno trascorso centinaia di ore se l'alternativa è praticamente identica.

Certo, a determinare il successo (o l'insuccesso) di questo fantomatico nuovo titolo saranno ovviamente i giocatori. Tuttavia, a caldo, sembra che Ubisoft si sia imbarcata sull'ennesima nave che sta già affondando.