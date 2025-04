Xbox: arriva lo streaming dei giochi acquistati direttamente da console

Microsoft ha aggiunto sulle console Xbox Series X|S e Xbox One una funzionalità che consente di riprodurre via cloud i giochi acquistati. In questo modo è possibile avviare i titoli della propria libreria senza alcun download

Microsoft ha appena reso disponibile una nuova funzionalità per tutti gli utenti Xbox Series X|S e Xbox One: la riproduzione in cloud dei giochi acquistati. Si tratta più che altro di un'espansione del servizio Game Pass Ultimate, dato che la funzione è accessibile solo a chi ha sottoscritto l'abbonamento.

Ma cosa permette di fare? In buona sostanza, questa funzionalità consente di avviare i giochi senza la necessità di scaricarli. Un'opportunità in più che consente di iniziare a giocare da subito, ad esempio, in seguito all'acquisto. Inoltre, mantenendo i salvataggi nel cloud, è possibile riprendere in qualsiasi momento un gioco che abbiamo interrotto e disinstallato.

L'aspetto più interessante è che il servizio non è limitato ai titoli Xbox One o Series X|S, ma si estende anche a quelli in retrocompatibilità. Questo significa che, se inclusi nell'elenco dei giochi supportati, sarà possibile avviare anche i titoli per Xbox 360 o per l'originale Xbox, senza occupare alcuno spazio sul disco.

Il catalogo, al momento, include oltre 100 videogiochi di piattaforme attuali e passate tra cui spiccano alcuni titoli di rilievo come il recente Assassin's Creed Shadows. Sono presenti anche opere pluripremiate come Baldur's Gate 3 e l'apprezzato Hogwarts Legacy di Warner Bros.

Riconoscere le applicazioni che supportano la nuova funzionalità è piuttosto semplice, basta cercare il logo a forma di nuvola di fianco al titolo. Inoltre, un nuovo filtro integrato nello store della console consente di visualizzare esclusivamente i titoli che supportano la riproduzione via cloud.