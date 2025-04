DOOM: The Dark Ages riceve due controller in edizione limitata (e non solo) su Xbox

Microsoft lancia una linea limitata di accessori Xbox dedicati al nuovo capitolo di DOOM, The Dark Ages, tra cui controller personalizzati e una wrap per console ispirata all'iconico FPS. I nuovi prodotti anticipano l'uscita del gioco prevista per il 15 maggio.

Il prossimo 15 maggio debutterà DOOM: The Dark Ages, nuovo capitolo della storica serie first-person shooter firmata id Software e terzo episodio della trilogia reboot che ha rilanciato il marchio nel mercato videoludico - con risultati che oseremmo definire sorprendenti.

The Dark Ages catapulterà i giocatori in un'avventura prequel che racconta le origini del DOOM Slayer. In vista dell'imminente rilascio del gioco, Microsoft ha presentato una nuova collezione di accessori Xbox in edizione limitata, tra cui due controller personalizzati.

The Dark Ages: Xbox celebra l'imminente lancio con delle limited edition

Il protagonista dell'iniziativa di Microsoft è il controller wireless di Xbox Series X e Series S. Il joypad in edizione limitata è caratterizzato da una livrea verde ispirata all'armatura del DOOM Slayer e dettagli rossi che richiamano gli innesti cibernetici della corazza. Non mancano elementi distintivi come inserti argentati e spuntoni tridimensionali che circondano il pulsante Xbox, offrendo un design aggressivo e fedele all'estetica del gioco.

Il controller è già in vendita a 79,99 euro e include un DLC (l'Executioner Skin) per personalizzare ulteriormente l'aspetto del protagonista. Inizialmente disponibile solo sul Microsoft Store - fino al 18 aprile - il controller sarà poi acquistabile anche tramite altri rivenditori.

Per i giocatori più esigenti, arriva anche una versione speciale del controller wireless Elite Series 2, con chassis nero, pulsanti color vinaccia e il simbolo rosso del DOOM Slayer in bella evidenza. Questo modello 'premium' sarà disponibile dal 25 aprile al prezzo consigliato di 199,99 euro, sempre in esclusiva temporale Microsoft.

Completa la line-up la wrap realizzata esclusivamente per Xbox Series X, un 'guscio' che trasforma la console in un monolite macchiato di sangue, decorato con simboli e altri elementi infernali. Viene venduto al prezzo consigliato di 54,90 euro.

Ricordiamo che DOOM: The Dark Ages uscirà il 15 maggio su Xbox Series X/S, PS5 e PC.