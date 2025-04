Il settore videoludico italiano continua a crescere: nel 2024 sfiorati i 2,4 miliardi di euro

Il mercato dei videogiochi in Italia conferma il proprio trend di crescita nel 2024, con un giro d'affari che tocca i 2,36 miliardi di euro, segnando un +3% rispetto al 2023. Il dato emerge dal nuovo rapporto "I videogiochi in Italia nel 2024. Mercato, consumatori, industria" presentato da IIDEA, l'associazione di riferimento per il settore, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy.

A sostenere il mercato è soprattutto il segmento software, che cresce dell'11% e raggiunge un valore di 1,8 miliardi di euro, pari al 77% del mercato complessivo. In particolare, le app mobile sono salite a 903 milioni di euro (+16%) e il digitale è arrivato a 715 milioni (+20%). Cala invece per il formato fisico, con una perdita del 24%, pur mantenendo una quota rilevante con 201 milioni di euro, rispetto ai 362 milioni del digitale.

In contrazione l'hardware: con 548 milioni di euro registra un calo del 18% su base annua. Un risultato attribuito alla natura di "anno di transizione" del 2024, dopo un 2023 particolarmente positivo per il comparto console figlio di una lineup software "eccezionale" e da un boom delle vendite hardware dopo un anno con difficoltà di approvvigionamento.

Gli italiani appassionati di videogiochi sono 14 milioni, pari al 33% della popolazione tra i 6 e i 64 anni, in crescita dell'8% rispetto al 2023. Aumenta soprattutto la quota femminile, che segna un +14% e raggiunge i 5,7 milioni di giocatrici. Gli uomini videogiocatori sono 8,2 milioni (+2,5%).

L'età media si attesta intorno ai 31 anni, con una forte presenza nelle fasce 15-24 e 45-64 anni. Circa l'80% dei videogiocatori è maggiorenne.

Per quanto riguarda i dispositivi, domina il mobile (10,4 milioni di utenti, +12%), seguito da console (6,2 milioni, +11,5%) e PC (4,8 milioni, +5%). Il tempo medio settimanale di gioco è tornato a crescere a 7,49 ore, in aumento rispetto alle 6,53 ore del 2023.

Anche il comparto produttivo nazionale mostra segnali robusti. Le aziende attive nel settore sono oltre 200, con un aumento del 25% rispetto al 2022. Il fatturato aggregato è stimato tra 180 e 200 milioni di euro (+36%). Gli addetti impiegati sono 2.800 (+17%), l'80% dei quali ha meno di 36 anni.

Le imprese strutturate (oltre 6 dipendenti) costituiscono il 75% del totale, e le donne costituiscono il 23% della forza lavoro, con punte nel supporto (36%), art (34%) e management (24%).

Il PC resta la piattaforma preferita per la pubblicazione (86%), seguita da console (44%) e mobile (37%). Entro il 2026 sono attesi oltre 80 nuovi titoli, di cui 62 nuove IP, evidenziando un forte slancio innovativo. La distribuzione avviene principalmente all'estero (Europa 42%, Nord America 37%).

La principale fonte di finanziamento resta l'autofinanziamento (88%), ma si registra una crescita del supporto da parte di publisher (38%) e delle misure pubbliche (32%), come il tax credit da 12 milioni di euro confermato per il 2025.

Il nuovo portale GamesinItaly.it, lanciato da IIDEA, offre una mappa interattiva del settore videoludico nazionale, facilitando la visibilità delle realtà attive nella produzione.