Il New York Times parla di Star Citizen

Il New York Times ha deciso di dedicare un approfondimento a Star Citizen, il gioco di simulazione spaziale in sviluppo presso Cloud Imperium. L'articolo si intitola 'Il videogioco che ha raccolto 148 milioni di dollari dagli appassionati ora desta preoccupazioni' ma l'articolo non è così severo come il titolo stesso potrebbe far pensare.

Si riferisce piuttosto al fenomeno per il quale certi giochi particolarmente amati dagli appassionati raccolgono tanto denaro in crowdfunding senza però mantenere le promesse nel momento del rilascio vero e proprio. L'articolo cita nello specifico Mighty No. 9 e Clang, due dei titoli che nel recente periodo hanno disatteso le aspettative dei "backers".

Il New York Times, infatti, esalta lo straordinario successo riscosso finora da Star Citizen e vede il futuro del progetto in maniera positiva, nonostante qualche osservatore pensi che il team di sviluppo abbia perso il controllo sui lavori. I giornalisti del New York Times hanno intervistato Chris Roberts, principale responsabile del progetto, e tre dei backers di Star Citizen: uno di loro è arrivato a spendere 15 mila dollari in acquisti digitali interni al gioco.

"Mi piace l'idea che lo sviluppo del gioco non avvenga a porte chiuse, come succede con altri produttori", ha detto questo finanziatore. Il suo nome è Clifford Zernicek, ed è un architetto di 36 anni che risiede a Houston.

"Capire come funziona lo sviluppo di un gioco di questa portata, comunicare con gli sviluppatori e chiedere di migliorare alcuni aspetti è un'opportunità molto rara", ha detto un ragazzo di 18 anni, Matthew Slattery, che ha speso in Star Citizen circa 100 dollari finora. Entrambi i finanziatori hanno detto di essere disposti ad aspettare ulteriormente il rilascio della versione finale di Star Citizen, anche se il gioco era inizialmente previsto per il 2014, poi posticipato al 2016 e, infine, oggi non ha una data di rilascio probabile.

Chris Roberts ha aggiunto che il suo team sta cercando di migliorare ulteriormente la grafica di Star Citizen, che recentemente è passato da CryEngine ad Amazon Lumberyard engine, per poter offrire un'esperienza visiva di qualità cinematografica, e di voler creare un universo che possa crescere ulteriormente nel corso del tempo e che si compone di molteplici pianeti e sistemi solari tutti elaborati in dettaglio.

"Ho delle riserve sul fatto che Cloud Imperium possa raggiungere tutti gli obiettivi che si è prefissata", ha detto il terzo finanziatore, Mr. Kearns, web designer, di Chicago. "Dopo gli ultimi aggiornamenti e le recenti patch, però, ritengo di aver speso bene il mio denaro, e tutto quello che arriverà da ora in poi sarà un di più".

