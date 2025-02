Switch 2: uscirà a giugno e costerà 400 dollari, secondo un ex dipendente Nintendo

La tanto attesa Nintendo Switch 2 potrebbe debuttare sul mercato il prossimo giugno, con un prezzo orientativo di 400 dollari. Queste previsioni arrivano direttamente da un ex dipendente della compagnia giapponese a poco più di un mese dalla presentazione ufficiale della nuova console ibrida. I rumor anticipano lo showcase del 2 aprile, durante il quale la casa di Kyoto svelerà tutti i dettagli - e, possibilmente, la line-up di lancio - di Switch 2.

Nintendo Switch 2: le ultime su finestra di lancio e prezzo

L'ultima indiscrezione su Switch 2 arriva dal podcast di Kit & Krysta, youtuber che in passato hanno lavorato proprio per Nintendo. Durante l'ultima puntata è intervenuto un loro ex collega, più precisamente un ex responsabile vendite del colosso nipponico.

Presentato come 'Sean', l'ospite dei due youtuber ha svelato i presunti piani di Nintendo per il lancio della nuova console. "Penso che vedremo un lancio a giugno, probabilmente a metà mese o poco più tardi, ma sicuramente prima della fine della prossima estate", sostiene l'ex dipendente. Sean rincara la dose per quanto concerne la finestra di lancio: "Direi all'inizio dell'estate e alla fine dell'anno scolastico, in modo che i ragazzi a scuola ne parlino".

Questa tempistica risponderebbe a precise esigenze commerciali: sfruttare il passaparola tra gli studenti prima delle vacanze estive e dare ai rivenditori la possibilità di preparare bundle attraenti per il periodo natalizio. Non è un caso che il tour di eventi hands-on - la 'Nintendo Switch 2 Experience', già programmato da Nintendo - si svolgerà proprio tra aprile e giugno.

Sempre nell'ambito del podcast, Kit, Krysta e Sean avrebbero anche affrontato la questione del prezzo di vendita. L'ex Nintendo ritiene improbabile che la console superi i 400 dollari al lancio: "[…] forse 450 dollari è il massimo che posso immaginare", aggiunge. Curiosamente, Sean ha anche affermato che il lancio della nuova Switch non comporterà, nell'immediato, un calo di prezzo dell'attuale console ibrida, rimandando tale opportunità al Black Friday.

Pur non conoscendo le specifiche tecniche precise, l'ex dipendente è convinto che Switch 2 equipaggerà un chip NVIDIA di nuova generazione. Inoltre, come diversi insider, anche lui sostiene che la console rinuncerà quasi certamente al display OLED, almeno al day one.

Voci di corridoio a parte, ricordiamo che il prossimo 2 aprile Nintendo condividerà maggiori informazioni su Switch 2 e sui giochi destinati alla nuova console.