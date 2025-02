Satya Nadella anticipa l'inevitabile: a breve un catalogo di gioco alimentato da Muse

In un recente intervento nel podcast Dwarkesh Patel, il presidente di Microsoft Satya Nadella ha anticipato quello che ormai tutti ci aspettavamo: prossimamente arriveranno una manciata di giochi sviluppati con il modello di intelligenza artificiale sviluppato da Microsoft Gaming, Muse.

Solo pochi giorni fa, la divisione gaming di Microsoft ha svelato Muse, capace non solo di generare footage coerenti con il gioco, in base semplicemente ai filmati di gameplay, ma anche di effettuare il porting dei titoli più vecchi così da preservarne la loro disponibilità anche sulle piattaforme future.

Di base, e almeno per il momento, Muse non è in grado di programmare, ma solo di generare filmati di gioco in base all'input fornito dal giocatore e ai filmati di gameplay. L'IA, quindi, genera nuovi contenuti come i movimenti del personaggio, le sue abilità o le modifiche all'ambiente, il tutto in accordo con quella che Microsoft definisce "verità fondamentale".

Non si tratta ancora di uno strumento in grado di sostituire gli sviluppatori, ma piuttosto di un supporto al processo creativo. Tuttavia, Microsoft ha sottolineato che ricerca e sviluppo continueranno attraverso i titoli first-party ed è quasi certo che le competenze di Muse si amplieranno negli anni a venire.

"L'aspetto che più mi entusiasma è che tra poco avremo un catalogo di giochi in cui utilizzeremo questo modello, o lo addestreremo a generare [contenuti], e inizieremo a giocarci" ha spiegato Nadella. "Quando Phil Spencer me l'ha mostrato la prima volta, utilizzava un controller Xbox e il modello sostanzialmente prendeva l'input e generava un output in base a quello. Ed era coerente con il gioco".

Nadella lo ha definito un "momento wow", al pari della prima volta in cui abbiamo visto ChatGPT completare i testi o Sora generare video fotorealistici. Insomma, in una singola parola, Nadella ritiene Muse una "rivoluzione" nell'ambito dello sviluppo dei videogiochi.

Innegabilmente, se non per realizzare una IP completamente nuova, Muse potrebbe supportare lo sviluppo di eventuali sequel, ad esempio. Tuttavia, non mancano scettici e oppositori, in primis tra gli sviluppatori che ritengono il modello di Microsoft un vero e proprio attentato alla creatività oltre che un rischio per l'occupazione.

Non la pensa così, invece, un volto noto dell'industria videoludica. Stiamo parlando di Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two Interactive – società madre, tra gli altri, di Rockstar Games, lo studio di GTA e Red Dead Redemption - che in un'intervista con GameIndustry si è mostrato piuttosto ottimista in merito all'occupazione..

"L'intelligenza artificiale è un ossimoro, non esiste" ha spiegato Zelnick. "Questi sono modi semplici di spiegare alle persone ciò che sembra magia. La conclusione è che questi sono mezzi digitali e noi da sempre utilizziamo strumenti digitali. Non ho dubbi che ciò che oggi è considerato IA contribuirà a rendere la nostra attività più efficiente e ci aiuterà a lavorare meglio, ma non ridurrà l'occupazione".

A smentire Zelnick, almeno per il momento, sembrano però esserci i numeri: i publisher continuano a licenziare in favore di maggiori investimenti nell'intelligenza artificiale. Peraltro, l'occupazione non è definita solo dagli sviluppatori, ma anche da doppiatori, scrittori e tutta una serie di figure che hanno visto i loro impegni ridursi e la loro voce utilizzata perfino senza alcuna autorizzazione.

Insomma, l'IA è indubbiamente un'innovazione, ma ancora in via di definizione. Non è chiaro quali saranno effettivamente le conseguenze della sua introduzione nel settore dell'intrattenimento, per cui come si suol dire: "chi vivrà, vedrà".