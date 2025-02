GTA V PC agguanta la versione console: un aggiornamento gratuito introduce ray tracing e tanto altro

Rockstar Games ha annunciato un aggiornamento gratuito per Grand Theft Auto V su PC in arrivo il 4 marzo che offrirà ai videogiocatori funzionalità e caratteristiche finora disponibili solo su PS5 e Xbox Series X|S.

Il 4 marzo, GTA V su PC riceverà un aggiornamento gratuito che introdurrà funzioni disponibili in precedenza solo sulle versioni di GTA Online per PS5 e Xbox Series X|S, tra cui gli ultimi veicoli e le modifiche alle prestazioni disponibili da Hao's Special Works, gli incontri con gli animali, la possibilità di acquistare l'abbonamento GTA+ e poi ancora opzioni grafiche migliorate, tempi di caricamento più rapidi e altro.

Tutti i giocatori in possesso di GTAV su PC potranno effettuare l'aggiornamento alla nuova versione senza costi aggiuntivi, con la possibilità di trasferire i propri progressi della modalità Storia e dell'Online.

Mentre il quadro completo con tutte le novità è disponibile a questo indirizzo, soffermiamoci sui miglioramenti tecnici. GTA V guadagna funzionalità di ray-tracing disponibili solo su PC come occlusione ambientale e illuminazione globale, oltre a ombre e riflessi in ray-tracing precedentemente disponibili solo su console. A queste si affiancano, al fine di avere le migliori prestazioni in ogni contesto di risoluzione e dettaglio, il supporto alle tecnologie AMD FSR1 e FSR3, oltre che NVIDIA DLSS 3.

Rockstar Games parla inoltre di tempi di caricamento più rapidi con SSD e DirectStorage su dispositivi e configurazioni che li supportano, una maggiore compatibilità con le alte risoluzioni e i rapporti moderni, audio migliorato con supporto a Dolby Atmos e supporto per controller DualSense con grilletti adattivi.

La software house ha rilasciato anche i requisiti minimi e consigliati, decisamente abbordabili - d'altronde, per quanto migliorato, GTA V è un gioco uscito per la prima volta nel 2013.

Clicca per ingrandire

I giocatori di PC avranno bisogno almeno di un Intel Core i7 4770 o un AMD FX 9590 con 8 GB di RAM e una NVIDIA GTX 1630 o una AMD Radeon RX 6400. Questa configurazione permetterà di eseguire il gioco senza gli effetti di ray tracing. Gli sviluppatori consigliano di utilizzare un Intel Core i5-9600K o un AMD Ryzen 5 3600 con 16 GB di RAM e una NVIDIA GeForce RTX 3080 o una AMD Radeon RX 6600XT per godersi appieno il titolo. Sono inoltre necessari 105 GB di spazio libero su disco.

"Il supporto alle versioni precedenti di GTA V non verrà interrotto, permettendo anche a chi non ha un hardware che supporta la versione aggiornata di continuare a giocare", sottolinea Rockstar Games. "Questo garantisce anche che il supporto a FiveM continuerà senza interruzioni mentre lavoriamo per estendere il supporto alla versione aggiornata".

"La versione originale di GTA Online su PC sarà considerata un gioco a sé stante e i giocatori che rimarranno su tale versione non potranno giocare nelle stesse sessioni dei giocatori sulla versione aggiornata. I giocatori su PC che vogliono continuare a giocare insieme dovranno accertarsi di essere sulla stessa versione del gioco. Entrambe le versioni saranno disponibili a chiunque effettui l'aggiornamento o compri il gioco per la prima volta", conclude lo sviluppatore.