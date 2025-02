Microsoft presenta Muse: IA per lo sviluppo di videogiochi, ma l'accoglienza è tutt'altro che positiva

Nelle scorse ore, la rivista Nature ha pubblicato la ricerca di Microsoft sull'intelligenza artificiale nei videogiochi. La società di Redmond, infatti, ha presentato al mondo Muse, un modello IA che, secondo l'azienda, supporterà gli sviluppatori nel processo creativo.

Cosa fa Muse? Muse è il primo "World and Human Action Model" (WHAM) capace di generare scene di gioco, azioni o entrambe. Il modello utilizza per l'apprendimento quella che viene definita "verità fondamentale", ovvero una sessione di gameplay, per generare movimenti, modelli e fisica coerenti con l'esempio originale.

Ovviamente, questo trova numerose applicazioni non solo nella creazione dei giochi, ma anche nella preservazione dei titoli più vecchi. Microsoft, infatti, ha spiegato che Muse può potenzialmente realizzare il porting di un gioco in completa autonomia.

"Immaginare che giochi più amati, persi nel tempo e nei progressi dell'hardware, possano un giorno essere giocati su qualsiasi schermo attraverso Xbox rappresenta per noi una possibilità entusiasmante".

Ma non solo, Microsoft ritiene che Muse possa aiutare gli sviluppatori nella fase di concept di nuovo gioco, attraverso la semplificazione della prototipazione. Muse, infatti, è in grado di generare numerose alternative modificabili dallo sviluppatore umano per raggiungere un risultato coerente con l'idea originale.

Il modello è stato addestrato in collaborazione con Ninja Theory attraverso Bleeding Edge, un action multiplayer che non ha ottenuto il successo commerciale sperato. Sulla base delle informazioni raccolte durante diversi anni di gameplay umano, Muse è riuscito a sviluppare nuove meccaniche di gioco, nuovi movimenti del personaggio e nuove reazioni della fisica.

Insomma, l'ambito di applicazione di Muse è ampio e Microsoft ha già anticipato che continuerà le sue ricerche sull'utilizzo dell'IA per lo sviluppo dei giochi attraverso altri titoli presi dal suo catalogo first-party. Ha anche premesso, però, che l'utilizzo o meno dell'IA nel processo creativo sarà una scelta dei singoli studi di sviluppo.

Allo stesso tempo, la presentazione della società non è stata accolta con altrettanto entusiasmo da numerosi sviluppatori. Nonostante Microsoft abbia collaborato con 27 diversi studi per comprendere le loro esigenze e gli strumenti di cui necessitano per la realizzazione di un gioco, sono in molti quelli che vedono questa soluzione come una minaccia per la creatività e l'arte.

fuck this shit — David Goldfarb (@locust9) February 19, 2025

"È disgustoso che io senta la necessità di parlare in forma anonima dato che, considerando lo stato dell'industria dei videogiochi, devo ancora implorare per avere un lavoro…e utilizzare il mio nome ridurrebbe le possibilità" ha scritto uno sviluppatore a Wired. "Onestamente, credo che il vero target di questo modello non siano gli sviluppatori di giochi, ma gli azionisti, a dimostrazione che Microsoft punta tutto sull'IA".

Non sono in pochi gli sviluppatori che hanno scritto alla testata americana chiedendo di non rivelare la propria identità. Il timore condiviso tra questi è che l'unico obiettivo di così tanti investimenti nell'intelligenza artificiale sia semplicemente il taglio dei costi e, quindi, dei posti di lavoro.

Infine, c'è chi addirittura ritiene che l'IA sia un'alternativa, ma non sarà mai in grado di sostituire né velocizzare il processo creativo per una semplice ragione: il risultato del processo creativo deriva dalle prove effettuate e dagli errori commessi per raggiungerlo.

"La prototipazione riguarda tanto il risultato quanto il viaggio e per trarne degli insegnamenti bisogna averci lavorato" ha spiegato Marc Burrage, direttore dello sviluppo presso Creative Assembly.