Dune Awakening: il survival MMO ha una data d'uscita su PC, editor del personaggio già disponibile

Funcom ha condiviso un nuovo trailer di Dune Awakening in cui, finalmente, ha annunciato la data d'uscita del gioco. L'MMO ambientato su Arrakis sarà disponibile a partire dal 20 maggio su PC, mentre la disponibilità per console sarà annunciata in seguito.

21 Febbraio 2025

