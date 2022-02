Zynga si prepara per gli NFT: nuovi giochi nel corso dell'anno

Zynga, game developer statunitense con sede a San Francisco, noto agli appassionati principalmente per la serie FarmVille (ma anche autore di numerosi altri giochi mobile e per Facebook) ha annunciato l'intenzione di voler rilasciare nel corso dell'anno i primi giochi basati su blockchain e NFT.

Alla fine dello scorso anno Zynga ha arruolato Matt Wolf, un vero e proprio veterano del settore videogames, in qualità di vicepresidente di Blockchain Gaming per coordinare le operazioni dell'azienda nel nuovo settore. Zynga ha dichiarato inoltre l'intenzione di allargare l'attuale team blockchain da 15 dipendenti fino a 100 entro la fine del 2022.

Wolf ha dichiarato che i prossimi giochi basati su blockchain saranno titoli completamente nuovi poiché non avrebbe senso, secondo la visione di Zynga, aggiungere NFT e le dinamiche correlate a giochi esistenti e collaudati come FarmVille.

Secondo Wolf i nuovi giochi basati su NFT potrebbero assomigliare a qualcosa come Mafia Wars, un titolo nato su piattaforma social ormai non più in produzione, il cui scopo era assumere il ruolo di gangster e lavorare per costruire un impero del crimine.

Wolf vede gli NFT e la tecnologia blockchain come un'evoluzione naturale per Zynga, in cui i sistemi "tokenizzati" possono abilitare forme di creazione di valore, proprietà e ricchezza per i giocatori: "Realizzando un'esperienza integrata che consenta ai giocatori di diventare proprietari nel loro percorso di gioco, il nostro obiettivo è espandere la portata del pubblico di Zynga e aumentare il coinvolgimento e la fidelizzazione".

Il responsabile della divisione blockchain per Zynga ha però riconosciuto anche le difficoltà che i giochi basati su NFT si trovano ad affrontare, specialmente nei termini di giocatori che non vedono una vera utilità dei token non fungibili nell'esperienza videoludica e che anzi li considerano solamente un modo per indurre il pubblico ad una maggior spesa. Wolf a tal proposito ha dichiarato: "E' davvero una questione di community: crediamo nel dare alle persone l'opportunità di giocare per guadagnare".

Ricordiamo inoltre che Take-Two Interactive, editore di Grand Theft Auto, lo scorso mese ha annunciato l'acquisizione di Zynga per un'operazione del valore di 12,7 miliardi di dollari. Se la mossa verrà approvata da azionisti ed enti di regolamentazione, si concluderà entro la metà di quest'anno. E proprio Take-Two nei giorni scorsi ha ribadito con forza la sua convizione che gli NFT possono portare valore nel mondo dei videogiochi, con particolare attenzione alle esperienze di collezionismo.