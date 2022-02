Mario Strikers: Battle League Football a giugno su Nintendo Switch: ecco il trailer

In occasione dell'ultimo Nintendo Direct, il colosso di Kyoto ha svelato una valanga di novità per Switch. Da Xenoblade Chronicles 3 a Nintendo Switch Sports, la console ibrida si appresta ad accogliere tanti nuovi titoli che accontenteranno i fan dei più svariati generi videoludici. Spazio anche allo sport 'arcade', con Mario Strikers: Battle League Football che il prossimo giugno porterà su Switch l'esplosiva formula di gioco introdotta nel 2005 con Mario Smash Football.

Battle League Football, il calcio a cinque secondo Mario e co.

"Su questo campo tutto è permesso!" e, a giudicare dal primo trailer gameplay, in Mario Strikers: Battle League Football ne vedremo effettivamente di tutti i colori. Erede del più noto Mario Strikers (Mario Smash Football, da noi europei) lanciato su GameCube, il nuovo sportivo per Nintendo Switch catapulterà i fan dell'idraulico saltellante in adrenaliniche partite 5 contro 5 che replicheranno in parte i classici match calcistici, conditi da una forte componente arcade.

"Vai in gol dribblando, passando la palla ai compagni e sfruttando contrasti, strumenti e devastanti tiri speciali", si legge sulla pagina che Nintendo ha dedicato a Mario Strikers sul suo sito ufficiale. "Se avvisti una sfera sul campo, acchiappala e caricala mentre gli avversari sono distratti per scatenare un ipertiro, un tiro speciale che ti permette di segnare due gol invece di uno!".

I giocatori potranno personalizzare la propria squadra assegnando determinati equipaggiamenti ai calciatori: questi 'item' non modificheranno solo l'aspetto dei personaggi, ma anche le statistiche che ne regolano la velocità, la potenza dei tiri e la precisione dei passaggi.

Sarà possibile giocare in solitaria o in compagnia di altri sette giocatori (quattro per squadra) utilizzando la stessa console. Oltre al multiplayer locale troviamo quello online, con una modalità che consente a 20 giocatori "di unire le forze per diventare il club più forte del mondo".

Mario Strikers: Battle League Football sarà disponibile dal 10 giugno 2022 in esclusiva su Nintendo Switch. Sul Nintendo eShop è già disponibile (pre-order) al prezzo di 59,99 euro.