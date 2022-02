Nintendo annuncia Xenoblade Chronicles 3: ecco il primo trailer

In occasione del Nintendo Direct di ieri sera, la casa di Kyoto ha deliziato i suoi fan con tanti annunci di grande interesse. Tra questi, Nintendo Switch Sports, un nuovo capitolo della serie Wii Sports compatibile con il gioco online, Mario Strikers: Battle League Football e Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Ma gli appassionati di jRPG si concentreranno soprattutto su Xenoblade Chronicles 3.

Xenoblade Chronicles 3: primo trailer e data di uscita

Il nuovo jRPG di Monolith Soft ha concluso l'evento, quando è stato mostrato il primo trailer e annunciato il periodo di uscita. Il gioco arriverà nel prossimo di settembre 2022, in esclusiva per Nintendo Switch. In questo modo vengono confermati i rumor che si sono susseguiti nelle ultime settimane, che volevano il progetto molto vicino al completamento.

Secondo quanto si legge nel comunicato stampa diramato da Nintendo, i giocatori vestiranno i panni dei protagonisti Noah e Miyo, in un mondo dilaniato dal conflitto tra le nazioni di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da entrambe le nazioni partiranno per un’avventura incentrata sul tema della vita.

Keves è una nazione dove è stata sviluppata una tecnologia meccanica. I suoi eserciti sono composti da unità dove i veicoli bellici sono predominanti. Usano pattuglie di piccole armi mobili operate direttamente dai soldati. Agnus, invece, ha la sua forza nell'etere, una tecnologia magica. Le sue armate si basano su unità specializzate nel combattimento con l'etere e si servono di piccole armi mobili e autonome alimentate grazie a tale tecnologia.

Sul sito ufficiale di Nintendo trovate altre informazioni sul gioco e sui personaggi protagonisti della nuova storia, che riunirà i futuri di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, insieme alle prime immagini.