Nintendo Direct, domani la prima diretta del 2022 dedicata ai giochi Switch

A sorpresa, in puro stile Nintendo, il colosso di Kyoto ha annunciato il primo evento Direct del 2022. La prossima livestream verrà trasmessa domani sera e sarà dedicata ai titoli in dirittura d'arrivo su Nintendo Switch. Potremmo rivedere in azione il già noto Kirby e la Terra Perduta, ma non escluderemmo qualche annuncio inedito da parte della Grande N.

Nintendo Direct: 40 minuti dedicati alla line-up Switch

"Alle ore 23:00 di domani, mercoledì 9 febbraio, andrà in onda un Nintendo Direct di circa 40 minuti dedicato principalmente ai titoli per Nintendo Switch in arrivo nella prima metà del 2022", così recita il comunicato stampa appena diramato dal publisher giapponese. Trattandosi di un Direct, 40 minuti sembrano decisamente abbondanti per una livestream dedicata interamente ai giochi in arrivo su Switch, motivo per cui vale la pena aspettarsi almeno un paio di sorprese.

La live del Nintendo Direct potrà essere seguita dal sito ufficiale o su YouTube.

La compagnia nipponica specifica che i giochi che vedremo durante la livestream sono quelli in arrivo nella prima metà dell'anno. Tra i titoli già annunciati troviamo Kirby e la Terra Perduta, in arrivo questa primavera su Switch (25 marzo), Triangle Strategy (4 marzo) e Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp. Nei prossimi mesi i possessori della console ibrida accoglieranno tante altre produzioni, dagli indie ai grandi titoli tripla-A, giochi che potremmo ritrovare nel Direct di domani.

Altri titoli, come Splatoon 3, Bayonetta 3 e Mario + Rabibds Sparks of Hope, arriveranno nel corso dell'anno, ma Nintendo non ha ancora svelato le release date ufficiali.

L'attenzione dei giocatori è inevitabilmente rivolta a due franchise in particolare, ovvero quelli di The Legend of Zelda e Metroid. I fan incrociano dunque le dita per nuovi annunci dedicati al sequel di Breath of the Wild e per Metroid Prime 4 (progetto riavviato nel gennaio 2019), ma difficilmente riceveremo novità dalla livestream programmata per domani sera.