Destiny 2 La Regina dei Sussurri: ecco come sarà la nuova campagna

Bungie alza il sipario sullo sviluppo di Destiny 2: La Regina dei Sussurri con un nuovo ViDoc di approfondimento che racchiude informazioni inedite e un'anteprima sulla prossima espansione. Si parla anche delle prossime modifiche alle sottoclassi del vuoto, del sistema di produzione di armi e di altri dettagli tecnici inerenti il mondo di Destiny 2.

Destiny 2: La Regina dei Sussurri promette di apportare grandi migliorie allo Shared World Shooter di Bungie, rappresentando una delle più grandi espansioni per il gioco. Destiny 2 comprende un mondo in continua evoluzione, che gli sviluppatori mantengono vivo e aggiornato nel tempo in modo da offrire esperienze sempre nuove e livelli di sfida progressivi.

La nuova campagna de La Regina dei Sussurri vedrà protagonista Savathûn, sorella di Oryx, altresì nota come la Megera Regina. Per la prima volta anche le forze dell'Alveare imbracceranno il potere della Luce, grazie al "dono" concesso da Savathûn, con tanto di Spettro a supportarli. A detta degli sviluppatori, questi nemici rappresenteranno una sfida più impegnativa per i giocatori di Destiny 2, anche per quelli più navigati. Faranno la loro comparsa durante la campagna de La Regina dei Sussurri, ambientata interamente ne Il tronomondo - nuovo setting introdotto con questo add-on.

Destiny 2: La Regina dei Sussurri e la Stagione dei Rinati arriveranno il 22 febbraio su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Stadia. Per tutti i dettagli sull'espansione vi invitiamo a leggere questo contenuto.