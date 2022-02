Nintendo annuncia il successore di Wii Sports per Switch: online il primo trailer

Il leggendario Wii Sports avrà un nuovo successore per Nintendo Switch, chiamato senza troppa fantasia Nintendo Switch Sports. Il nuovo capitolo della fortunata serie videogiochi sportivi è stato annunciato nel corso dell'ultimo Nintendo Direct e verrà rilasciato il prossimo 29 aprile anche in Italia.

Come avveniva con gli altri capitoli della serie, la peculiarità di Switch Sports sarà quella di offrire al giocatore la possibilità di cimentarsi in diverse discipline sportive. Al lancio avremo Tennis, Bowling, Chanbara, Calcio, Badminton e Pallavolo, a cui si aggiungerà anche il Golf attraverso una patch futura. Tutte le discipline saranno affrontabili attraverso i Joy-Con e i sensori di movimento presenti al loro interno, dando un occhio di riguardo prevalentemente al divertimento, e non al rigore della fisica o dei regolamenti.

Nintendo spiega così le varie discipline sportive presenti:

Tennis: colpisci la pallina muovendo con precisione il controller Joy-Con al momento giusto.

colpisci la pallina muovendo con precisione il controller Joy-Con al momento giusto. Bowling: lancia la boccia in linea retta o imprimile un leggero effetto.

lancia la boccia in linea retta o imprimile un leggero effetto. Chanbara: spingi il tuo avversario fuori dalla piattaforma mentre attacchi e ti difendi.

spingi il tuo avversario fuori dalla piattaforma mentre attacchi e ti difendi. Calcio: usa un pallone gigante per giocate dinamiche. Tira in porta ed esibisciti in spettacolari colpi di testa in tuffo con i controller Joy-Con. Collegando un controller Joy-Con alla fascia per la gamba, inclusa con la versione su scheda del gioco (e disponibile anche separatamente), potrai giocare alla modalità Rigori simulando veri e propri tiri.

usa un pallone gigante per giocate dinamiche. Tira in porta ed esibisciti in spettacolari colpi di testa in tuffo con i controller Joy-Con. Collegando un controller Joy-Con alla fascia per la gamba, inclusa con la versione su scheda del gioco (e disponibile anche separatamente), potrai giocare alla modalità Rigori simulando veri e propri tiri. Badminton: indirizza i tuoi colpi a destra e a sinistra senza fare cadere per terra il volano. Usa potenti schiacciate per portarti in vantaggio!

indirizza i tuoi colpi a destra e a sinistra senza fare cadere per terra il volano. Usa potenti schiacciate per portarti in vantaggio! Pallavolo: usa il controller Joy-Con per servire, ricevere, alzare e schiacciare.

Wii Sports ha un nuovo seguito: ecco Nintendo Switch Sports

Secondo quanto anticipato da Nintendo non ci sarà la possibilità di sfruttare il proprio Mii nelle competizioni, mentre rimarranno le modalità di multiplayer sia in locale, sia online con altri giocatori. Il gioco può essere ordinato già adesso, ma - come già detto - sarà giocabile a partire dal prossimo 29 aprile. Nintendo ha inoltre annunciato cinque sessioni "Online Play Test" sabato 19 e domenica 20 febbraio, che consentiranno di giocare in anteprima il titolo per "valutare una serie di aspetti tecnici e migliorare la qualità del gioco".

I giocatori potranno "partecipare a partite online di bowling, tennis e chanbara contro avversari scelti a caso", si legge sul sito ufficiale, ma non sarà possibile "creare partite con altri amici". Le iscrizioni verranno aperte il 16 febbraio alle ore 10. Nintendo ha inoltre ufficializzato due aggiornamenti gratuiti per il titolo, il primo in arrivo quest'estate che consentirà di giocare le partite di Calcio con un Joy-Con e una fascia per la gamba, l'altro arriverà in autunno e introdurrà il minigioco del Golf.

Nintendo Switch Sports, di cui è stato rilasciato anche il primo trailer di lancio, sarà chiaramente compatibile solo ed esclusivamente con le console dell'azienda giapponese a brand Switch.