Xenoblade Chronicles 3: nuovi dettagli e immagini dall'ultimo Nintendo Direct

Dopo aver anticipato la data di uscita di Xenoblade Chronicles 3 - non più a settembre, bensì a luglio - Nintendo torna a mostrare in azione l'attesissimo jRPG in occasione di un nuovo Direct. Poche ore fa, infatti, sono stati condivisi 25 minuti di nuove immagini dedicate ai protagonisti, ai nemici e alle ambientazioni del terzo capitolo in sviluppo presso Monolith Soft.

Una valanga di dettagli su Xenoblade Chronicles 3

Come ci ricordano gli sviluppatori di Monolith, Xenoblade Chronicles 3 si pone l'obiettivo di collegare le storie dei due episodi precedenti, ma potrà essere un ottimo punto di partenza anche per i neofiti del franchise. Gli eventi del terzo capitolo, in questo caso, avranno luogo in quel di Aionios, teatro di un violento conflitto tra due nazionali rivali, il Keves e l'Agnus.

"A sei soldati di queste due nazioni viene ordinato di partecipare a una missione speciale. Riusciranno, una volta messo da parte l’odio che nutrono gli uni per gli altri, a trovare una strada che consenta a tutti loro di sopravvivere?", si legge nel comunicato. In Xenoblade Chronicle 3 i giocatori guideranno questo gruppo di eroi per aiutarli a scoprire la verità sul mondo di Aionios, un luogo dove "ogni vittoria sul campo di battaglia e ogni battuta d'arresto rappresentano un'opportunità per cambiare il corso della storia e trionfare su un destino incerto".

Nel corso della presentazione trasmessa poche ore fa è stato dedicato grande spazio alla componente esplorativa di Chronicles 3. Aionios è un'ambientazione vastissima e variegata: i giocatori potranno scegliere se esplorare liberamente il mondo di gioco o se attivare una funzione di navigazione per spostarsi rapidamente da una location all'altra. Esplorando Aionios i giocatori potranno scalare scarpate, risalire dune, attraversare crepacci e solcare i mari. S'imbatteranno inoltre in colonie e avamposti dove poter stabilire un punto di riposo: qui sarà possibile utilizzare i materiali raccolti per cucinare o fabbricare gemme potenziate.

Il terzo capitolo eredita gran parte delle meccaniche viste nei due precedenti episodi. Per quanto riguarda il sistema di combattimento troveremo le Tecniche, speciali abilità che ci permetteranno di sferrare potenti attacchi ad area o di curare i nostri compagni feriti. Sarà possibile combinare più Tecniche con gli Assalti di gruppo per infliggere un maggiore quantitativo di danni. "Man mano che ottengono esperienza sul campo di battaglia, i membri della squadra possono imparare potenti Tecniche magistrali e Tecniche di fusione per attacchi ancora più letali".

Ogni membro della squadra è caratterizzato da una specifica Classe. Alcune saranno più adatte alle strategie offensive, come lo Spadaccino, mentre altre saranno specializzate nel supporto ai compagni. Nel corso dell'avventura sarà possibile cambiare liberamente il personaggio controllato in battaglia e modificarne la classe. Ricordiamo che una delle grandi novità di Xenoblade Chronicles 3: due personaggi potranno fondersi in battaglia tramite la cosiddetta Sintonia, al fine di assumere una potentissima forma chiamata Uroboros. "Ottenendo punti in battaglia, i già forti Uroboros possono diventare ancora più letali. Gli Uroboros possono anche partecipare agli Assalti di gruppo insieme al resto della squadra".

Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile dal 29 luglio 2022. Il gioco debutterà con un Pass di espansione a pagamento, che permetterà ai giocatori di ottenere una serie di contenuti aggiuntivi: ci dal lancio del gioco fino alla fine del 2023 verranno rilasciati quattro diversi pacchetti, i quali includeranno item esclusivi, nuovi costumi, sfide, missioni ed Eroi inediti, così come nuovi contenuti per la storia. Il Pass è ora disponibile per il preordine a 29,99 euro.

In esclusiva per il My Nintendo Store c'è anche una Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3. Il cofanetto include la scheda di gioco, una confezione illustrata da Masatsugu Saito, un artbook a colori di 250 pagine e una custodia SteelBook. I preordini si apriranno a fine luglio.