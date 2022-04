Xenoblade Chronicles 3 uscirà in anticipo su Nintendo Switch: ecco il nuovo trailer

Con un annuncio del tutto inaspettato, Nintendo ci fa sapere che Xenoblade Chronicles 3 ha una nuova data di uscita. Non si tratta però dell'ennesimo rinvio, perché il terzo capitolo dell'acclamata serie jRPG debutterà addirittura in anticipo su Switch, console su cui sarà disponibile in esclusiva assoluta. Con la nuova release date arriva anche un trailer che, oltre a svelare maggiori dettagli sul comparto narrativo, mostra elementi di gameplay inediti.

Xenoblade Chronicles: il terzo capitolo arriva il 29 luglio 2022

Atteso originariamente per il prossimo settembre, Xenoblade Chronicles verrà rilasciato con ben due mesi di anticipo: la nuova data di lancio coincide con il 29 luglio 2022. L'annuncio di Nintendo arriva come un fulmine a ciel sereno, dopotutto non si avevano notizie del gioco da un po' di tempo e nelle ultime presentazioni non era stata fatta alcuna menzione della release date.

La casa di Kyoto ha colto l'occasione per presentare un nuovo trailer dedicato al gioco di ruolo. "Nei panni dei protagonisti Noah e Miyo, i giocatori guideranno una squadra composta da sei personaggi per scoprire la verità sul conflitto che vede opporsi il Keves e l’Agnus, due nazioni rivali. La loro missione li porterà a Pian di Spada, una terra trafitta da una colossale spada".

Nel filmato possiamo osservare nuove scene tratte dalla campagna, così come alcuni combattimenti in presa diretta. Incluso il protagonista, saranno sette i personaggi controllabili in battaglia e, come nei precedenti episodi della serie, gli scontri inizieranno avvicinandosi ai nemici. Ogni personaggio rappresenta una classe, caratterizzata da abilità uniche e punti di forza specifici. "Per esempio, Noah è uno Spadaccino specializzato nei combattimenti corpo a corpo, mentre Miyo è uno Zefiro, capace di catalizzare su di sé l’attenzione dei nemici mentre ne schiva gli attacchi".

Tra le nuove meccaniche di Xenoblade Chronicles 3 troveremo quella degli Uroboros: alcune coppie di personaggi potranno 'entrare in sintonia' nel corso della battaglia per assumere questa speciale forma, attraverso la quale sarà possibile sfoderare potenti attacchi.

Oltre all'edizione standard, Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile con una Collector's Edition. Acquistabile esclusivamente nel My Nintendo Store, l'edizione per collezionisti includerà una confezione illustrata dal character designer Masatsugu Saito, un artbook a colori di 250 pagine e una steelbook per la scheda del gioco.