Xbox Series X, l'unboxing: primo contatto in foto e video

Dopo PlayStation 5 ecco Xbox Series X, da pochissimo arrivata in redazione e già in test. In una feroce guerra di embarghi e di tempistiche innescata dai due produttori di console, ecco le nostre primissime impressioni, dopo aver iniziato i test su entrambe.

Xbox Series X: l'unboxing

Xbox Series X è molto diversa da PlayStation 5 per dimensioni e scelte progettuali, oltre che per l'estetica, tanto minimalistica quanto aggressiva la rivale. Meno margine, invece, per quanto riguarda le specifiche tecniche, visto che entrambe le console si basano sulle architetture Zen 2 e RDNA 2 di AMD, pur con scelte differenti in termini di densità architetturale della GPU e di modalità di comunicazione tra GPU stessa e SSD, parte cruciale di entrambi i sistemi.

In questa prima fase vi lasciamo alle considerazioni fatte nei video, in attesa di ulteriori approfondimenti quando avremo modo di svolgere dei test più in profondità.

Xbox Series X: le prime foto

Ricordiamo che Xbox Series X sarà disponibile dal prossimo 10 novembre al prezzo di 499 euro e che nello stesso giorno debutterà Xbox Series S al prezzo di 299 euro. Nel nostro articolo potete scoprire tutti i dettagli legati alle prestazioni della console e alle sue principali feature.