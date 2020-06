Xbox Series X: ecco come funziona Smart Delivery

Una delle funzionalità più promettenti di Xbox Series X è Smart Delivery, la quale offre la possibilità di acquistare un gioco solo una volta e poi decidere se giocarlo su Xbox Series X o su Xbox One. Microsoft ha inoltre confermato che tutti i giochi Xbox Game Studios ottimizzati per Xbox Series X, incluso Halo Infinite, supporteranno lo Smart Delivery e che Xbox Game Pass applicherà la nuova tecnologia a tutti i titoli abilitati.

Mentre tutti i titoli Xbox Game Studios supporteranno questa tecnologia, Smart Delivery sarà a disposizione anche degli studi di terze parti. Non è detto, però, che tutti loro aderiranno indiscriminatamente.

Smart Delivery, come funziona?

Se un giocatore che possiede Xbox One acquista la versione Xbox One di un gioco potrà giocare sulla sua console, come al solito. Ma se successivamente decide di acquistare Xbox Series X, potrà usare quella copia del gioco anche sulla nuova console quando sarà disponibile e senza costi aggiuntivi. Anche i dischi fisici dei giochi Xbox supportano Smart Delivery se il loro sviluppatore decide di implementarlo.

Ecco alcuni esempi:

Se si possiede Gears 5 o lo si sta giocando tramite Xbox Game Pass, si potrà continuare a giocarlo su Xbox One. Se nelle prossime festività natalizie, però, si deciderà di acquistare Xbox Series X basterà premere un pulsante per ottenere subito la versione ottimizzata di Gears 5, che sarà disponibile nel giorno di lancio della console.

Al lancio di Halo Infinite nella stagione natalizia, i giocatori potranno acquistare una sola volta il nuovo sparatutto sci-fi e poi decidere se giocarlo su Xbox One o Xbox Series X. Per alcuni titoli di Xbox One sarà invece disponibile l'ottimizzazione per la nuova generazione dopo il lancio di Xbox Series X. È il caso di Cyberpunk 2077: lo si potrà acquistare il 17 settembre per Xbox One e iniziare a giocarlo. Quando sarà disponibile Xbox Series X nella stagione natalizia, poi, sarà possibile proseguire l'avventura sulla nuova console riprendendo esattamente dal punto in cui ci si trovava su Xbox One.

CD Projekt Red ha già fatto sapere che Cyberpunk 2077 non sarà in grado di sfruttare l'hardware di Xbox Series X subito al lancio della console (vedi qui). Microsoft fa sapere che quando uscirà la nuova versione il giocatore riceverà una notifica e potrà scaricarla ancora una volta senza costi aggiuntivi.

"Grazie al nostro impegno per la compatibilità tra generazioni, puoi essere certo che la tua libreria di giochi, la tua progressione e l'intera eredità di gioco non andranno perdute quando passi da Xbox One a Xbox Series X" si legge su Xbox Wire. Di seguito la lista dei giochi il cui supporto a Smart Delivery è ora ufficiale. Microsoft ci tiene comunque a dire che la lista risulterà ampliata con l'approssimarsi del lancio di Xbox Series X e che "migliaia di giochi" saranno disponibili sulla nuova console tramite retro-compatibilità.

Giochi Smart Delivery

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

DiRT 5

Scarlet Nexus

Chorus

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

The Ascent

Call of the Sea

Gears 5

Second Extinction

Metal: Hellslinger

In definitiva, questa funzionalità può essere determinante nella sfida con la rivale PlayStation 5, che per il momento non sembra prevedere niente del genere. Ormai da qualche anno la strategia di Microsoft prevede una decentralizzazione rispetto all'hardware, in modo da permettere ai giocatori di scegliere su quale dispositivo giocare, pur rimanendo nell'ecosistema Xbox. Questo è iniziato con Xbox Play Anywhere e raggiunge uno stadio successivo con Smart Delivery. In futuro l'approccio risulterà ulteriormente ampliato quando la tecnologia di cloud gaming Project xCloud sarà sufficientemente rifinita.