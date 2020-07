Xbox Series X: da Halo Infinite a Forza Motorsport, le novità della conferenza Microsoft

In occasione di un live showcase trasmesso dagli Stati Uniti, Microsoft ha svelato le ultime novità della line-up dedicata a Xbox Series X. È Halo Infinite la punta di diamante del catalogo 'boxaro', seguito da altri grandi titoli - tra eclatanti ritorni e nuove IP - realizzati per la next-gen.

Halo Infinite: il primo filmato dalla campagna singleplayer

Si parte subito con quello che potremmo ritenere il gioco più atteso dai fan Xbox: Halo Infinite si è mostrato attraverso uno spettacolare footage gameplay, catturato direttamente su Xbox Series X, dove il gioco girerebbe a 60 fotogrammi al secondo - e probabilmente in risoluzione 4K.

Veniamo catapultati direttamente nella campagna a giocatore singolo, ovviamente impersonando l'onnipresente Master Chief. La prima novità che salta all'occhio è l'impostazione da semi-open world del setting: aprendo la mappa del gioco sarà possibile visionare obiettivi principali e secondari, dislocati in punti diversi dello scenario.

Nella clip dello showcase, Chief si scontra con gli Esiliati scatenando il suo 'nuovo' arsenale - vediamo in azione il classico Assault Rifle e alcune bocche da fuoco mai viste prima - e utilizzando il rampino, gadget inedito che entra a far parte della dotazione dello Spartan.

Alla fine del filmato scopriamo anche la data di uscita del gioco: un generico holiday 2020 conferma che Halo Infinite arriverà entro la fine di quest'anno.

State of Decay 3

Uno scenografico trailer in CGI pre-annuncia il terzo capitolo della serie State of Decay, survival post-apocalittico in cui il mondo è stato messo in ginocchio da una terribile epidemia zombie. Nessun footage gameplay in questo caso, ma la presentazione è stata senz'altro d'impatto.

Forza Motorsport

Attraverso una demo in real-time, Turn 10 Studios ha presentato una nuova iterazione del franchise Forza Motorsport, presentata con un naming privo di numerazione.

Il nuovo racing game è in fase di sviluppo e sbarcherà esclusivamente su Xbox Series X, dove sarà possibile sfruttare il potente hardware di nuova generazione per restituire un elevato framerate e una dettagliata resa grafica.

Tell Me Why

Rivediamo in azione anche Tell Me Why, prossima avventura narrativa di Dontnod Entertainemnt (Life is Strange).

Su Xbox One - e, prossimamente, su Xbox Series X - i giocatori vivranno la storia dei gemelli Alyson e Tyler e scopriranno il misterioso passato che ha segnato le loro vite. Il gioco sarà ambientato in Alaska e affronterà tematiche alquanto mature, offrendo ai giocatori la possibilità di plasmare la storia stessa prendendo importanti decisioni.

Come Life is Strange, anche Tell Me Why sfrutterà un format episodico. Il primo capitolo sarà disponibile dal 27 agosto e farà parte dell'offerta di Xbox Game Pass.

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Series X)

Moon Studios torna a parlare della sua ultima perla, tale Ori and the Will of the Wisps, annunciano una nuova versione prevista per Xbox Series X.

Questa ripubblicazione vedrà diversi miglioramenti sul fronte tecnico, primo fra tutti un incremento del framerate che garantirà un'esperienza di gioco a 120 fps. Aumenta anche la risoluzione, che raggiunge gli agognati 4K.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

Il prossimo 9 settembre accoglieremo la prima espansione di The Outer Worlds, gioco di ruolo sci-fi sviluppato da Obsidian Entertainment (Fallout New Vegas) e rilasciato lo scorso ottobre 2019.

Peril on Gorgon scaraventerà il nostro protagonista su un nuovo pianeta - Gorgon, per l'appunto - dove vivremo una nuova storia e dove faremo la conoscenza di altri eccentrici personaggi. Sarà l'occasione per imbracciare nuove armi fuori di testa ed esplorare un'inedita ambientazione.

Grounded

Sempre parlando di Obsidian Entertainment, la sua ultima IP - realizzata in esclusiva per le piattaforme Xbox - risponde al nome di Grounded ed è tornata sotto la luce dei riflettori con un nuovo trailer gameplay.

Il gioco, che riprende la formula dei classici survival, permetterà agli utenti di giocare in solitaria o in compagnia dei propri amici. I protagonisti, un gruppo di ragazzini, sono stati rimpiccioliti e catapultati in un mondo ricco di pericoli: un giardino. Affronteremo formiche giganti, coccinelle e spaventosi ragni, il tutto mentre racimoleremo risorse e altri tipi di strumenti; sarà inoltre possibile costruire il proprio rifugio e condividerlo con i propri compagni di squadra.

Grounded arriverà su Xbox Game Preview e Steam Early Access, a partire dal prossimo 28 luglio.

Avowed

Attenzione ad Avowed, il nuovo gioco di ruolo in prima persona di Obsidian Entertainment, una software house ora di proprietà di Microsoft, ambientato nel mondo fantasy di Eora.

Il team di sviluppo californiano, apprezzato, tra gli altri, per la serie di Pillars of Eternity, ha puntato a sfruttare l'hardware della nuova Xbox Series X per questo progetto. Data di rilascio ancora non definita, ma Avowed arriverà su Windows oltre che su Xbox Series X.

As Dusk Falls

Tornando a parlare di esperienze narrative, As Dusk Falls è un dramma interattivo in produzione presso lo studio francese INTERIOR/NIGHT.

"Una città. Due famiglie. Tre decenni di segreti". La storia del gioco si focalizzerà sulle vite di due famiglie nell'arco di trent'anni. Il tutto avrà inizio con un fallimentare tentativo di rapina in una piccola cittadina dell'Arizona: le scelte del giocatore influenzeranno il corso degli eventi e avranno un impatto significativo sul destino di ciascun personaggio.

Come gli altri titoli presentati durante lo showcase, anche As Dusk Falls farà parte del catalogo di Xbox Game Pass e, pertanto, sarà scaricabile senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati.

Warhammer 40,000: Darktide

Niente gameplay per questo reveal, ma Warhammer 40,000: Darktide sembra senz'altro promettente.

Questo sparatutto co-op ambientato nell'universo di Warhammer ci porterà nei meandri più oscuri della città di Tertium. Combatteremo al fianco dei nostri compagni contro orde di nemici, in quello che aspira ad essere uno shooter brutale e viscerale.

The Gunk

Dai creatori di SteamWorld - tali Image & Form Games - arriva un intrigante action/adventure ambientato in un vasto mondo alieno: parliamo di The Gunk.

Nel footage gameplay vediamo in azione la protagonista, equipaggiata con un particolare guanto, alle prese con le terrificanti creature che popolano l'inospitale pianeta. Osserviamo un comparto tecnico all'avanguardia, in cui spiccano gli avanzati effetti particellari.

Il gioco arriverà su Xbox One, Xbox Series X e PC Windows. Farà parte del catalogo di Xbox Game Pass e supporterà lo Smart Delivery.

Psychonauts 2

Un trailer molto simpatico per Psychonauts 2, il nuovo gioco d'azione a tema psicologico di Double Fine Productions.

Definito "Gameplay Music Trailer" vede Raz fare un viaggio all'interno di un cervello misterioso che ha trovato in un barattolo. Dopo 15 anni di attesa, segna il ritorno di una serie innovativa e al tempo stesso dal significato molto profondo, come al solito coloratissima.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Durante l'evento abbiamo assistito al primo trailer di S.T.A.L.K.E.R. 2: dopo anni di attesa, finalmente una conferma reale che il gioco è effettivamente in sviluppo a GSC GameWorlds.

Trailer molto criptico ma sufficientemente evocativo, che presenta il nuovo shooter open world come un titolo next-gen. Il trailer mostra alcune simboliche location dell'immaginario della serie. GSC sostiene che S.T.A.L.K.E.R. 2 è ispirato dai giocatori e che "il gioco più ambizioso" che il team ucraino ha mai creato. Arriverà su Windows oltre che su Xbox Series X.

The Medium

Nel nuovo trailer di The Medium, i giocatori possono esplorare contemporaneamente sia il mondo fisico che quello degli spiriti vestendo i panni di Marianne, una medium tormentata dalle visioni, vivendo e interagendo tra le due realtà, quella vera e quella degli spiriti.

Durante il trailer, i movimenti di Marianne in entrambi i mondi sono controllati da una singola levetta analogica, mentre le diverse interazioni tra i due mondi permettono di risolvere i rompicapi e di esplorare vari percorsi. Gli spettatori possono inoltre intravedere in che modo le abilità della Marianne del mondo reale si slegano rispetto a quelle della Marianne del mondo degli spiriti, tra le quali figura un’abilità chiamata Extracorporeità.

Il gioco è sviluppato da Bloober Team, creatore di Blair Witch, Observer e Layers of Fear, e verrà lanciato per Xbox Series X e per PC a fine 2020.

CrossfireX

Presentanto già qualche mese fa, durante una delle prime presentazioni dedicate a Xbox Series X, CrossfireX torna a mostrarsi con un sorprendente trailer.

Questo sparatutto in prima persona, caratterizzato da un ritmo frenetico e da un gunplay apparentemente molto solido, vedrà l'implementazione di una scenografica campagna singleplayer e di un comparto multigiocatore free-to-play. Ci uniremo dunque a una squadra di mercenari, scegliendo una delle due fazioni coinvolte in quest'avventura: Global Risk o Black List.

CrossfireX è in fase di sviluppo presso gli studi di Smilegate Entertainment, ma vede anche la collaborazione di Remedy (Alan Wake, Control).

Fable

Alla fine, Fable è realtà. A dieci anni dall'uscita dell'ultimo capitolo (Fable III) e dopo la cancellazione di Fable Legends, lo storico RPG tornerà con un nuovo capitolo sviluppato da Playground Games, in esclusiva per Xbox Series X e PC Windows.

Il trailer, mostrato alla fine della conferenza, è realizzato in CGI e rievoca le atmosfere fantasy del gioco di ruolo, così come il suo tipico humour.

Al momento, il nuovo episodio s'intitola semplicemente 'Fable' e viene presentato come "un nuovo inizio per il leggendario franchise". Insomma, con ogni probabilità si tratterà di un vero e proprio reboot della serie.