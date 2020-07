Xbox Series X, ci sarà un secondo evento per il gameplay

Xbox Series X raddoppia con un secondo evento dedicato al gameplay, dopo il deludente primo appuntamento. L'evento si terrà il 23 luglio, quando in Italia saranno le 18:00. Prima, ci sarà un pre-show di un'ora condotto da Geoff Keighley, come fa sapere lo stesso Team Xbox via Twitter.

Ampio spazio sarà finalmente dedicato ad Halo Infinite, il nuovo titolo di 343 Industries previsto per la stagione natalizia su PC oltre che su Xbox Series X e Xbox One. Ma il titolo con Master Chief non sarà l'unico protagonista dell'evento, anche in considerazione del fatto che Microsoft ha ora esteso a 15 gli studi che lavorano sotto l'etichetta Xbox Game Studios.

Recentemente ha rinnovato il trademark di Fable, il che ha indotto alcuni appassionati a pensare che possa esserci un annuncio per questo franchise. Probabilmente vedremo nuovi contenuti anche su Hellblade 2 e Psychonauts 2, e potrebbero esserci novità per le serie storiche Forza e Gears. Per quanto riguarda Rare, invece, il team britannico potrebbe mostrare il suo Everwild, già annunciato nello scorso novembre.

L'evento è incentrato sul gameplay e sulle ottimizzazioni che i team di sviluppo stanno portando a termine specificamente per l'hardware di Xbox Series X. Il primo evento di gameplay si è rivelato deludente anche per le limitazioni dovute alla crisi sanitaria in corso, che ha costretto molti studi a lavorare da casa senza la coordinazione necessaria per poter creare titoli così ambiziosi. Microsoft dovrà migliorare molto in questa seconda occasione per non perdere terreno nei confronti di PlayStation 5.