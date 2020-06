Xbox Series S Lockhart sarà presentata nel mese di agosto?

Nei giorni scorsi sono emerse conferme sull'esistenza di Lockhart, una seconda console next-gen di Microsoft che affiancherà sul mercato l'Xbox Series X. Secondo quanto riportato da Eurogamer, la casa di Redmond aveva intenzione inizialmente di svelare Lockhart a giugno, ma la presentazione sarebbe slittata ad agosto. L'Xbox Series S - questo il possibile nome secondo più fonti - dovrebbe offrire prestazioni inferiori al modello già noto e costare meno, mantenendo però la capacità di riprodurre i giochi next-gen, probabilmente a risoluzione inferiore - 1080p o 1440p.

Il devkit di Xbox Series X, nome in codice Dante, permette agli sviluppatori di abilitare una speciale modalità Lockhart che imposta un profilo prestazionale simile a quello che sarebbe l'obiettivo di Xbox Series S. Secondo le indiscrezioni, la CPU dovrebbe operare alla stessa velocità del modello superiore, mentre la GPU funzionerebbe a un clock inferiore. La modalità limita la RAM usabile a 7,5 GB e a prestazioni grafiche pari a 4 teraflops. Per confronto, l'Xbox Series X offre 13,5 GB di RAM usabile (sui 16 GB fisicamente disponibili) e offre una potenza grafica di 12 teraflops.

Non è da escludere che simultaneamente alla presentazione del secondo modello Microsoft sveli il prezzo di Xbox Series X. Per quanto concerne invece il listino di Xbox Series S, non si esclude che rientri in una strategia più articolata fortemente legata a Xbox All Access e gli altri servizi online della casa di Redmond.