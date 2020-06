Lockhart esiste, una seconda Xbox di nuova generazione in rampa di lancio

Sony ha annunciato l'arrivo di due versioni della Playstation 5, identiche da un punto di vista prestazionale ma differenti per quanto concerne la presenza o meno del lettore ottico. Microsoft finora ha svelato solo Xbox Series X, ma da più parti si attende la presentazione di un secondo modello, meno costoso e potente, identificato dal nome in codice "Lockhart".

Non è una semplice elucubrazione di qualche appassionato, Lockhart esiste davvero. A confermarlo alcuni documenti del developer kit di Xbox e verifiche indipendenti di The Verge. Le note di rilascio di giugno dell'Xbox Development Kit fanno riferimento a un "Scarlett dev kit" che include tre differenti modalità chiamate "default, AnacondaProfiling e LockhartProfiling" come opzioni di test.

Project Scarlett è il nome del progetto della nuova Xbox, Anaconda sta invece per il nome in codice di Xbox Series X (tanto che la figura dell'animale è presente sulla motherboard della console), mentre Lockhart lascia intendere l'arrivo di una seconda e inedita Xbox di nuova generazione. La modalità Lockhart, secondo quanto appreso da The Verge, riduce le prestazioni del kit di sviluppo al livello che Microsoft punta a garantire con il nuovo modello.

"Abbiamo appreso che include 7,5 GB di RAM utilizzabile, una CPU che opera a frequenza leggermente inferiore e prestazioni grafiche pari a circa 4 teraflops. L'Xbox Series X standard include 13,5 GB di RAM usabile e punta a offrire prestazioni della GPU di 12 teraflops", scrive The Verge. Altri riferimenti a Lockhart sono stati rintracciati nel sistema operativo di Xbox One, insieme ad Anaconda e Dante - il nome del kit per gli sviluppatori.

Al momento non è chiaro come si chiamerà Lockhart (Xbox Series S?), quando sarà svelata (si dice che debutterà con Xbox Series X, quindi aspettiamoci novità in estate) e il resto dei dettagli più importanti. Secondo The Verge, la console punterebbe a garantire prestazioni adeguate in 1080p o 1440p, rispetto a Xbox Series X che punta al 4K @ 60 fps.