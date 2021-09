Xbox Series S e X: a partire dal 2022 nuova APU di AMD a 6nm

Il passaggio dal processo costruttivo a 7 nanometri a quello a 6 nanometri per la APU delle console di nuova generazione potrebbe consentire a Microsoft e Sony di conseguire vantaggi in termini di dissipazione, riduzione dei costi e prestazioni. Sebbene le console di nuova generazione non si siano diffuse come da previsioni, a causa della crisi dei semiconduttori, già si parla di revisioni hardware sia per Xbox Series S e X che per PlayStation 5.

Console next-gen riviste nell'hardware a partire dal prossimo anno

In particolare, il canale YouTube Moore's Law is Dead afferma che Microsoft potrebbe procedere all'aggiornamento dell'hardware di Xbox Series S in anticipo rispetto a Xbox Series X: ad ogni modo, entrambe entro il 2023 dovrebbero accogliere la nuova APU di AMD a 6 nanometri. Una simile operazione sarebbe in programma anche in casa Sony, con la compagnia nipponica che punterebbe a rilasciare una PlayStation 5 Slim proprio nel corso del 2022. Sony ha già provveduto a una revisione hardware di PS5, con cambiamenti però secondari limitati al sistema di dissipazione e all'aggancio della base della console.

La ragione per cui Microsoft darebbe priorità a Xbox Series S piuttosto che alla più performante Series X sarebbe da individuare in un cambiamento delle strategie, che ora sono orientate soprattutto intorno a Xbox Game Pass, il servizio ad abbonamento che permette di accedere a un nutrito catalogo di giochi senza costi aggiuntivi. Il brand Xbox, in altri termini, sarebbe destinato a focalizzarsi sempre più come SaaS (Software as a Service) e in tal senso si inquadrerebbe anche la recente iniziativa Xbox All Access, che consente di entrare in possesso di una console Xbox next-gen (Series X o Series S) e un abbonamento a Game Pass Ultimate con un'unica spesa mensile.

La revisione hardware consentirebbe a Microsoft anche di abbassare il prezzo di Xbox Series S, portandolo nella fascia di $189-$249 (ora 299€). Inoltre, il passaggio alla APU a 6 nanometri consentirebbe di sfruttare tutte e 24 le Compute Unit della GPU RDNA 2 presente in questo SoC. Nella versione originale a 7 nanometri, infatti, Xbox Series S sfrutta solamente 20 CU per una questione di rendimento del processore. Con la versione a 6 nanometri che costituisce un'evoluzione rispetto al SoC originale e un processo produttivo più maturo non solo si avranno migliori rese e maggiore complessità a livello di silicio ma anche velocità di clock maggiori.

L'attuale Xbox Series S è accreditata di una capacità di calcolo teorica di 4 TFLOPs, mentre questi aggiornamenti potrebbero spingere questo dato oltre i 5 TFLOPs. Anche Xbox Series X potrebbe godere di miglioramenti del genere ma, come detto, questo avverrebbe più avanti nel tempo.