Xbox All Access al debutto in Italia: il programma all-inclusive conviene o no?

Come annunciato poche ore fa da Microsoft, Xbox All Access è ora disponibile in Italia. Grazie alla collaborazione di GameStop, anche gli utenti italiani hanno accesso al programma all-inclusive che offre una console Xbox (Series X o Series S) e un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate in cambio di un'unica spesa mensile. L'offerta è a dir poco invitante, ma è davvero la più conveniente? Abbiamo fatto qualche calcolo, prendendo in considerazioni le offerte disponibili sul Microsoft Store e quelle presenti sui principali marketplace online.

Con Xbox All Access si risparmia, ma non così tanto

In Italia, il programma Xbox All Access offre due diversi pacchetti: uno dedicato a Xbox Series X, al costo di 32,99 euro al mese, e uno per Xbox Series S, al costo di 24,99 euro al mese.

Entrambi i bundle includono un abbonamento di 24 mesi a Xbox Game Pass Ultimate, il servizio di Microsoft che consente agli utenti di accedere a una vasta libreria di titoli on demand - e di giocare da remoto tramite la piattaforma xCloud. Come le due console, anche l'abbonamento a Game Pass viene venduto presso diversi rivenditori, fisici e online, a prezzi differenti.

Con questa premessa, prendiamo in considerazione il Microsoft Store e i prezzi relativi a ciascun prodotto incluso nei bundle All Access. Nel caso di Xbox Series X, il prezzo consigliato alla vendita equivale a 499,99 euro, mentre Xbox Series S viene venduta a 299,99 euro - che tuttavia gode di uno sconto di 10,99 euro, per un prezzo finale di 289,00 euro. Per quanto riguarda Xbox Game Pass Ultimate, il piano d'abbonamento - il più completo tra quelli proposti da Microsoft - prevede una spesa mensile di 12,99 euro; anche in questo caso va segnalata un'altra offerta: effettuando l'acquisto sul Microsoft Store, il primo mese d'abbonamento costerà solo 1 euro.

Escludendo l'offerta temporanea dedicata a Series S, effettuiamo i calcoli del caso. Ecco il valore complessivo delle console Xbox e dell'abbonamento a Game Pass Ultimate (24 mesi):

Xbox Series X (€499,99) + Game Pass Ultimate (12,99 x 24) = €811,75

(€499,99) + Game Pass Ultimate (12,99 x 24) = Xbox Series X (€499,99) + Game Pass Ultimate (12,99 x 23), con offerta €1 = €799,76

Xbox Series S (€299,99) + Game Pass Ultimate (12,99 x 24) = €611,75

(€299,99) + Game Pass Ultimate (12,99 x 24) = Xbox Series S (€299,99) + Game Pass Ultimate (12,99 x 23), con offerta €1 = €599,76

Confrontiamo questi prezzi con quelli proposti da GameStop con Xbox All Access:

Sul sito ufficiale, GameStop specifica che entrambi i bundle non prevedono alcuna spesa iniziale. I clienti potranno effettuare l'acquisto registrandosi al finanziamento di Younited Credit e versando un pagamento mensile, per 24 mesi, con TAEG 0%.

Tirando le somme, con il programma All Access è previsto un risparmio totale di circa 20 euro. La risposta è dunque sì: scegliere il programma all-inclusive conviene - ma non così tanto.

Inoltre, sempre sul fronte Game Pass, gli utenti avranno sempre la possibilità di scegliere un piano d'abbonamento più economico. Il piano per console viene infatti venduto a un prezzo più basso (€9,99/mese) rispetto al piano Ultimate (€12,99/mese), che, tra le altre cose, include Xbox Live Gold e l'accesso alla libreria di xCloud: optando per un abbonamento console di 24 mesi - la stessa durata del piano incluso nel programma All Access - è possibile risparmiare almeno 72 euro.

In tal senso, quanto offerto da Xbox All Access diventa senz'altro meno conveniente, ma gli utenti rinunceranno a tutti i bonus previsti dal Game Pass Ultimate e, soprattutto, ai vantaggi di Xbox Live Gold, indispensabile per giocare online con i propri amici - fatta eccezione per i free-to-play.

L'intero discorso potrebbe sensibilmente variare nel corso dei prossimi mesi, quando - si spera - Xbox Series X e Xbox Series S torneranno sugli scaffali dei negozi italiani. Nel migliore dei casi, la prossima stagione natalizia vedrà il lancio di promozioni e offerte dedicate alle ricercatissime console next-gen, non solo quelle prodotte da Microsoft.