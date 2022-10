Xbox: ora i Controller Elite Series 2 possono essere personalizzati nel Design Lab

Lanciato in Europa nel 2017, Xbox Design Lab è il servizio di Microsoft che permette agli utenti di scatenare la fantasia e realizzare il controller dei loro sogni. L'iniziativa ha coinvolto i controller wireless per Xbox One e, più recentemente, per Xbox Series X e Series S, ma da oggi una nuova periferica può essere personalizzata sfruttando il pratico tool disponibile online.

All'interno del 'laboratorio' sono ora presenti nuove combinazioni di design dedicate interamente al Controller Elite Series 2. I giocatori possono scegliere tra una vasta gamma di opzioni per colorare quasi tutte le parti esterne del controller progettato per i giocatori Xbox più esigenti.

Controller Elite Series 2: ora disponibili nell'Xbox Design Lab

Visitando l'Xbox Design Lab è ora possibile progettare il proprio Controller Elite Series 2. Nella schermata troviamo il modello 3D della periferica, affiancato da una pratica interfaccia che consente agli utenti di selezionare le diverse parti del controller e i colori con cui personalizzarle. È possibile colorare il corpo principale, il retro, i pulsanti, i grilletti, la croce direzionale (D-pad) - che può essere 'Sfaccettata' o a 'Incrocio' - e le levette analogiche. Infine, come per gli altri controller wireless, si può aggiungere un messaggio inciso a laser, fino a un massimo di 16 caratteri.

Dopo aver completato la personalizzazione del controller si potranno aggiungere degli accessori: c'è il pack per le levette posteriori, quello per i thumbstick e la croce direzionale e infine la custodia per il trasporto e il set di ricarica (che include la base e il cavo). Anche questi potranno essere colorati a proprio piacimento, a patto di spendere qualcosa in più per gli extra.

La progettazione di un Controller Elite Series 2 personalizzato parte da 139,99 euro. Gli utenti che desiderano il pacchetto Elite completo con tutti gli accessori dovranno spendere 199,99 euro.

"Progettati per soddisfare anche le esigenze dei player più competitivi, i controller Elite Series 2 assicurano prestazioni e durata eccezionali", scrive Microsoft nel comunicato ufficiale. "Elite Series 2 offre un'esperienza di gioco che affina la mira con i thumbstick a tensione regolabile e aumenta la velocità con i grilletti più corti. È possibile accoppiare e passare facilmente dalle console Xbox Series X|S e Xbox One, ai PC Windows e ai dispositivi mobili con Xbox Wireless e Bluetooth, in modo da poter essere Elite indipendentemente dalla piattaforma di gioco preferita".

Ricordiamo che dai rivali di Microsoft sta arrivando il DualSense Edge, il primo controller 'ultra-personalizzabile' di Sony. Dal 26 gennaio gli utenti PS5 potranno acquistare la nuova periferica, che porta con sé inedite opzioni di personalizzazione per poter garantire le migliori performance in fase di gioco. Il prezzo da pagare, tuttavia, è decisamente alto: 239,99 euro.