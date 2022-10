PS5: Sony svela la data di uscita del controller DualSense Edge. Costerà 239 euro

In occasione della Gamescom 2022, lo scorso agosto Sony Interactive Entertainment (SIE) ha svelato il suo primo controller dedicato ai videogiocatori più esigenti. Il DualSense Edge offre agli utenti PS5 un'ampia gamma di funzionalità che non troviamo sul modello tradizionale.

Oggi veniamo finalmente a conoscenza della data di lancio della nuova periferica. Scopriamo anche ulteriori dettagli, tra cui una nota dolente: il prezzo di vendita.

Il controller DualSense Edge arriverà il 26 gennaio 2023



"Oggi, siamo lieti di annunciare che il controller wireless DualSense Edge, il primo controller ultra personalizzabile sviluppato da PlayStation, sarà disponibile il 26 gennaio in tutto il mondo", scrive Isabelle Tomatis di SIE sul PlayStation Blog. "Progettato per garantire prestazioni elevate e personalizzazione, il controller wireless DualSense Edge per PS5 ti invita a creare le tue esperienze di gioco uniche, grazie a controlli personalizzati per il tuo stile di gioco".

Con il suddetto annuncio arrivano anche nuove immagini che ritraggono il DualSense Edge, i suoi accessori e il packaging. Possiamo anche dare uno sguardo ravvicinato alla custodia di trasporto, che conterrà il controller, il cavo di ricarica e tutti gli innesti compatibili - questi ultimi includono tre set di cappucci per le levette analogiche e due set di tasti posteriori intercambiabili.

Ecco un elenco completo di tutto quello che troveremo all'interno del 'case' - che, ricordiamo, potrà ricaricare il controller durante il trasporto tramite il collegamento USB:

Controller wireless DualSense Edge

Cavo intrecciato USB

2 cappucci standard

2 cappucci alti a cupola

2 cappucci bassi a cupola

2 tasti posteriori a mezza cupola

2 tasti posteriori levetta

Alloggiamento del connettore

Custodia di trasporto

"Il controller wireless DualSense Edge è dotato di una vasta gamma di opzioni di personalizzazione basate su hardware e software, tra cui la rimappatura dei tasti, la possibilità di regolare con precisione la sensibilità delle levette e i grilletti, le opzioni per passare da un profilo di controllo all’altro e un’esclusiva interfaccia utente sul controller [...]". Sony sottolinea che il nuovo modello integra anche il feedback aptico e i grilletti adattivi resi famosi dal DualSense originale.

Quanto costerà il nuovo DualSense Edge? Il controller per PlayStation 5 sarà venduto a un prezzo consigliato di 239,99 euro. Nella spesa non vengono inclusi i moduli levetta sostituibili, disponibili anch'essi dal 26 gennaio e venduti separatamente a 24,99 euro. I pre-ordini per il controller e i moduli levetta saranno inaugurati martedì 25 ottobre, presso i rivenditori autorizzati.

Volendo fare un confronto con la soluzione proposta da Microsoft agli utenti Xbox, il Controller Wireless Elite (di seconda generazione) è in vendita a 159,99 euro sullo Store digitale del colosso di Redmond e 179,99 euro nei negozi fisici. Insomma, c'è una differenza piuttosto importante in termini di prezzo, nonostante le due periferiche abbiano funzionalità molto simili.