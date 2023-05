Xbox, oltre Game Pass: Microsoft torna a parlare di pubblicità in-game (e non solo)

In un'intervista concessa a Rolling Stones UK, un importante volto di Microsoft ha parlato delle nuove strategie che l'azienda sta studiando e sperimentando per il futuro di Xbox.

Sarah Bond, Corporate VP della divisione gaming di Microsoft, ha parlato di Game Pass e del successo del servizio, ma ha anche sottolineato come la piattaforma on demand sia solo uno dei tanti modelli di business della casa di Redmond. La società ha infatti intenzione di sperimentare altre formule, tra cui l'inserimento di annunci pubblicitari nei giochi.

Nuovi modelli di business per Xbox: parla Sarah Bond



Dopo un 2022 segnato da veri e propri kolossal quali Elden Ring e God of War Ragnarok, Microsoft sembrava pronta a rispondere con pubblicazioni di grandi spessore, ma, dopo gli acclamati Hi-Fi Rush, Pentiment e Vampire Survivor, la prima grande release del 2023 (Redfall) si è rivelata un autentico flop - al punto da spingere Phil Spencer in persona a scusarsi con il pubblico e a rinnovare l'impegno verso il più ambizioso Starfield, atteso per la fine dell'anno.

Ciononostante, Sarah Bond ha affermato che la sua società sta già lavorando alle prossime strategie di Xbox. Quella di Game Pass è una formula vincente, ma Microsoft non vuole limitare la sua offerta alla popolare piattaforma on demand. "Abbiamo parlato di come stiamo sperimentando altri modelli (di business)", dichiara Bond ai microfoni di Rolling Stones, menzionando l'idea - già 'esplorata' da Microsoft non molto tempo fa - di inserire annunci pubblicitari all'interno dei giochi, in maniera simile a quanto fatto da alcuni publisher di giochi mobile.

"[...] Esistono formule che funzionano bene su PC e su console? Ci sono altri modelli che prevedono 'pezzi' di giochi a tempo e cose del genere?". In merito all'ultima dichiarazione, si potrebbe pensare alle trial a tempo già presenti su PS Plus e EA Play, ma quanto accennato da Bond sembra avvicinarsi maggiormente alle sessioni di gioco disponibili su GeForce NOW. In ogni caso, per i team di sviluppo potrebbero arrivare grandi vantaggi: "Fornire agli sviluppatori opzioni e possibilità di scelta consente loro di sperimentare e fare ciò che preferiscono, così come creare esperienze più coinvolgenti e creative senza doversi adattare 'a uno stampo'".

Specifichiamo che, oltre al suddetto Game Pass, al momento Microsoft può offrire anche Games with Gold, che garantisce due giochi gratuiti al mese ai suoi abbonati. Recentemente la casa di Redmond ha inoltre lanciato il programma Friend Referral con cui propone agli attuali utenti Game Pass un pacchetto di prove gratuite da inoltrare ai loro amici.

A proposito di Game Pass, gli utenti iscritti al servizio possono ora accedere ai primi due giochi gratuiti della seconda metà di maggio: Eastern Exorcist e Ghostlore. Non sappiamo se arriverà mai sulla piattaforma on demand, ma l'acclamato Stray potrebbe presto debuttare su Xbox: stando a IGN US, l'esclusività temporale con PlayStation starebbe giungendo al termine e la versione Xbox del titolo di Annapurna Interactive è stata già aggiunta al database di ESRB.