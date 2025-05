Indiana Jones e l'Antico Cerchio ottiene la certificazione Steam Deck: arriva anche un nuovo hotfix

MachineGames ha annunciato che Indiana Jones e l'Antico Cerchio è ora ufficialmente verificato per Steam Deck. L’ultimo hotfix ha introdotto settaggi specifici per la console portatile di Valve e ha adattato la dimensione della texture pool per evitare crash legati alla gestione della memoria RAM. Gli utenti possono comunque personalizzare le restanti opzioni grafiche in base alle proprie preferenze.

L'aggiornamento corregge inoltre una serie di anomalie segnalate dalla community. È stato risolto, per esempio, un problema che causava la perdita di oggetti essenziali per la progressione, come l'accendino di Indy. I giocatori che hanno subito questo tipo di inconveniente ritroveranno nell'inventario gli oggetti scomparsi dopo l'installazione del nuovo hotfix.

Chi utilizza il controller DualSense potrà notare un miglioramento nella risposta dei grilletti adattivi, che non produrranno più click indesiderati quando Indy si trova vicino a personaggi non ostili. È stata inoltre aggiunta un'opzione nel menu per regolare o disattivare l'intensità dei grilletti adattivo. Tra le altre correzioni rientra anche un fix per una porta nella grotta in Iraq che, in alcuni casi, risultava inspiegabilmente chiusa durante una seconda visita al livello.

Indiana Jones e l’Antico Cerchio è stato pubblicato originariamente su Xbox Series X|S e PC il 22 marzo 2025. La versione per PlayStation 5 è arrivata in seguito, con rilascio a fine aprile 2025.