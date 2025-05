Europa Universalis 5, annunciato il nuovo strategico con un video di 30 minuti

Dopo mesi di speculazioni e post misteriosi, Paradox ha finalmente alzato il sipario su Project Caesar, confermando – come ci si aspettava – che si trattava di Europa Universalis 5. Descritto come "una nuova era per la strategia su larga scala", il gioco segna un'evoluzione importante per la serie, portando con sé ambizioni elevate e nuove meccaniche di gioco.

Sviluppato dal team Paradox Tinto, uno studio con sede a Barcellona composto da "modder, fan appassionati e sviluppatori di talento da tutto il mondo", Europa Universalis 5 è in lavorazione già da 5 anni. L’obiettivo è creare il "più grande gioco di strategia mai realizzato" e il risultato sembra piuttosto promettente.

I giocatori avranno la possibilità di esplorare e manipolare la storia attraverso un arco temporale che va dal 1337 al 1837, affrontando eventi cruciali come il Rinascimento, l'Illuminismo e oltre.

Il gioco sarà popolato dalle "pop", ovvero popolazioni con un tratto distintivo comune come la cultura o la religione. Il video sottolinea che ben 300 religioni saranno rappresentate e ogni pop può variare da singole persone a milioni.

Le pop sono il motore principale dell’economia di una nazione, impegnati in attività produttive come l’agricoltura o la manifattura, il che impatta direttamente sul commercio, la produzione di beni e persino le risorse per sostenere l'esercito.

Inoltre, saranno suddivisi in classi sociali, come contadini, clero e nobiltà, ognuna con desideri e impegni specifici. I giocatori dovranno quindi riuscire a garantirsi il favore delle pop attraverso privilegi o altri "favoritismi" per approvare, ad esempio, importanti leggi.

La mappa di gioco, descritta come la "più precisa e dettagliata mai creata da Paradox", si estende su un territorio vasto e variegato, con nuove caratteristiche geografiche come fiumi, montagne e strettoie che influenzeranno tattiche e strategie belliche. I conflitti, infatti, non dipenderanno solo dalle forze in campo, ma anche dal terreno, che potrà determinare l’esito di una battaglia.

Per quanto riguarda la data di uscita, Paradox non ha ancora condiviso alcun dettaglio, limitandosi a dichiarare che Europa Universalis 5 "arriverà presto". Nel frattempo, i giocatori possono approfondire le meccaniche e i contenuti attraverso il lungo video di presentazione condiviso dagli sviluppatori.