Mafia: The Old Country, il ritorno alle origini della saga, arriverà ad agosto

2K ha ufficialmente confermato che Mafia: The Old Country uscirà l'8 agosto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il gioco, sviluppato da Hangar 13 e ambientato in Sicilia nei primi del Novecento, segna un ritorno alle radici della saga, dopo Mafia 3

2K ha ufficialmente confermato che Mafia: The Old Country sarà lanciato l'8 agosto su PC tramite Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La data di uscita era già apparsa su Steam, per poi essere prontamente rimossa suscitando qualche incertezza. Questo conferma che il rinvio di GTA VI, franchise della stessa società madre, Take-Two, non avrà alcun impatto sulla pubblicazione di Mafia: The Old Country.

In un comunicato stampa, accompagnato da un trailer di gameplay, 2K ha anche rivelato il prezzo del gioco: 45£/$50 (probabilmente 50 euro in Italia). Il team di sviluppo, Hangar 13, ha anche delineato le caratteristiche principali del gioco, che si presenta come un’esperienza "lineare e focalizzata", per cui è lecito attendersi un'opera story-driven che non tolga spazio ai live service.

"Pensiamo che ci sia un vasto pubblico per storie coinvolgenti che non richiedono un enorme impegno di tempo. Siamo entusiasti di offrire un gioco come Mafia: The Old Country nel nostro portafoglio e di proporre un'esperienza narrativa lineare e molto rifinita che può facilmente integrarsi con gli altri giochi più persistenti amati dai nostri giocatori e con cui interagiscono più costantemente."

Ambientato in Sicilia all'inizio del Novecento, questo nuovo episodio della serie segna un ritorno alle origini, un’ambientazione più tradizionale rispetto a quella di fine anni '60 in Mafia 3. Il gioco è il primo titolo della serie a sfruttare l'Unreal Engine 5, portando con sé un salto tecnologico significativo.

Annunciato ufficialmente durante Gamescom 2024, Mafia: The Old Country promette un’esperienza narrativa ricca, ma compatta. Sarà interessante scoprire se questa nuova incarnazione del franchise riuscirà a fare fronte alle aspettative dei fan storici, mantenendo intatti gli elementi che hanno reso celebre la serie nel corso degli anni.