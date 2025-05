Anniversario eFootball Mobile: KONAMI lancia una campagna esclusiva con premi, eventi e attaccanti epici

KONAMI festeggia l'ottavo anniversario di eFootball™ Mobile con una campagna speciale ricca di eventi, bonus giornalieri, monete, Chance Deal e l'arrivo di leggende del calcio europeo come Ribéry, Raúl e Gullit tra le ricompense.

KONAMI ha annunciato l'avvio di una campagna speciale per celebrare l'ottavo anniversario di eFootball Mobile, il popolare titolo calcistico che ha saputo conquistare oltre 800 milioni di download in tutto il mondo.

Dal 8 al 29 maggio 2025, i giocatori avranno la possibilità di partecipare a una serie di eventi e iniziative in-game pensate per premiare la fedeltà della community e arricchire l'esperienza di gioco con ricompense esclusive. Ma vediamo le novità nel dettaglio.

KONAMI celebra l'ottavo anniversario di eFootball Mobile: eventi esclusivi, bonus e leggende in campo

Durante tutto il periodo della campagna, effettuando il login quotidiano garantirà ai giocatori premi immediati come monete eFootball, Chance Deal, GP e oggetti per l'allenamento. L'iniziativa prevede inoltre una serie di obiettivi in-game che, una volta completati, sbloccheranno ulteriori premi, in modo da offrire così un incentivo costante a partecipare attivamente agli eventi proposti.

Tra le attività più attese troviamo il Tour Event: accumulando punti durante le partite, gli utenti potranno riscattare ricompense sempre più ricche. Ma la vera novità di questa edizione è l'introduzione di tre attaccanti leggendari del calcio europeo – Franck Ribéry, Raúl e Ruud Gullit – disponibili come “Epic: European Clubs Attackers”.