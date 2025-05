Alien: Rogue Incursion si evolve, l'edizione senza VR in arrivo su PS5 e Steam

Alien: Rogue Incursion, l’action-horror lanciato inizialmente su PSVR 2 e PCVR, avrà una versione che non necessita di un visore per PS5 e Steam il 30 settembre. La nuova edizione, Evolved Edition, promette "Xenomorfi ancora più letali" e "grafica migliorata"

Alien: Rogue Incursion, il gioco action-horror ispirato all'omonima saga cinematografica sviluppato da Survios, arriverà su PlayStation 5 e Steam il 30 settembre con una nuova versione non-VR in due edizioni, Standard e Deluxe, con un prezzo rispettivamente di 29,99 euro e 39,99 euro.

Questo rilascio arriva dopo l’uscita iniziale del gioco su PSVR 2 e PCVR, avvenuta lo scorso dicembre. Il titolo mette i giocatori nei panni dell'ex Colonial Marine Zula Hendricks che, insieme al suo compagno sintetico Davis 01, intraprende una missione per scoprire gli esperimenti segreti della Weyland-Yutani sul pianeta Purdan. Come facilmente prevedibile, il viaggio si trasforma ben presto in un incubo, con la comparsa dei temibili Xenomorfi.

La nuova versione, denominata Alien: Rogue Incursion Evolved Edition, è stata "rivista" per adattarsi alle piattaforme console e PC, promettendo un’esperienza più adatta a giocatori non in possesso di un visore VR. Dettagli specifici sui cambiamenti rispetto alla versione originale non sono stati condivisi, ma si parla di "Xenomorfi ancora più letali" e di "grafica migliorata".

Il gioco, che ha esordito su Meta Quest 3 all'inizio di quest’anno, è descritto da Survios come il primo capitolo di una storia divisa in due parti. In realtà, il titolo offre una storia completa autoconclusiva, se si esclude però l'"avvincente cliffhanger" alla fine.

Nel caso di Steam, il gioco ha ottenuto una valutazione complessiva nella media a causa di problemi legati all'IA poco efficace e performance sotto le aspettative. Tuttavia, molti utenti hanno apprezzato l'atmosfera che riuscirebbe a catturare l'essenza della saga cinematografica. Probabilmente i cambiamenti che integra la nuova "Evolved Edition" includono proprio un miglioramento degli aspetti critici che hanno penalizzato la versione originale – almeno si spera.

Per quanto riguarda chi ha già acquistato il gioco in versione VR, non è chiaro se avrà accesso anche alla Evolved Edition tramite aggiornamento gratuito o sarà richiesto un acquisto supplementare. Il riacquisto del gioco per intero è piuttosto improbabile, ma comunque non lo si può escludere a priori.

Ad ogni modo, mancano ancora diversi mesi all'uscita quindi siamo certi che maggiori dettagli saranno condivisi più avanti. Nel frattempo, se proprio non riusciste a trattenere la voglia di Xenomorfi, potete sempre riversarvi su Alien: Isolation che, a distanza di 10 anni dal lancio originale, rimane ancora una delle migliori trasposizioni videoludiche della saga cinematografica.