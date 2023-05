Xbox Game Pass, arriva Friend Referral: prove gratuite per gli amici tramite invito

Microsoft annuncia una nuova iniziativa mirata a promuovere Xbox Game Pass. Parliamo del programma Friend Referral, con cui la casa di Redmond consente agli utenti abbonati al suo vantaggioso servizio on demand di regalare delle trial ad alcuni amici.

Il periodo di prova ha una durata di 'soli' 14 giorni, quanto basta per provare uno o più titoli disponibili nel catalogo Xbox e scoprire gli altri vantaggi offerti da Game Pass.

Xbox Game Pass: come funziona l'offerta Friend Referral

L'offerta Friend Referral sembra molto ghiotta, ma ha dei limiti. Innanzitutto, possono usufruirne solo gli utenti PC: i giocatori attualmente abbonati a Game Pass Ultimate o Game Pass PC troveranno una nuova opzione all'interno dell'app Xbox per Windows, tramite la quale potranno inviare il proprio invito Referral a cinque amici; questi ultimi dovranno però soddisfare una condizione, ovvero quella di non aver mai attivato un abbonamento a Game Pass.

"La prova di 14 giorni ha inizio nel momento in cui i giocatori riscattano l'offerta", si legge nella pagina delle Domande frequenti sul sito ufficiale. I giocatori accederanno a "tutto ciò che PC Game Pass ha da offrire per 14 giorni, a partire dalla data di riscatto dell'offerta". Sempre qui viene sottolineato che l'offerta sarà valida solo per 30 giorni: "i destinatari devono riscattare la prova entro 30 giorni dal riscatto e l'invio dell'offerta da parte dell'amico".

Come ricorda la stessa Microsoft nel comunicato ufficiale, gli utenti possono approfittare di quest'offerta per mettere le mani su un'ampia varietà di giochi. Tra questi c'è il nuovo arrivato Redfall, sparatutto 'vampiresco' sviluppato da Arkane Studio - e di cui vi parleremo presto su Hardware Upgrade con la nostra recensione. Durante la prova di Xbox Game Pass sarà possibile accedere anche al catalogo di EA Play e a quello di Riot Games, con la possibilità di scaricare giochi come Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics e Legends of Runeterra.

Ribadiamo che, se siete attualmente abbonati a Xbox Game Pass, potete inviare un invito tramite l'opzione 'Regala PC Game Pass' all'interno dell'app Xbox. In alternativa, potete visitare il sito ufficiale dedicato all'offerta effettuando l'accesso con le vostre credenziali.