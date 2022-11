Xbox Game Pass molto più avanti rispetto a PlayStation Plus: lo dice Sony

Lo scorso giugno, Sony ha deciso di rinnovare il suo PlayStation Plus introducendo tre diversi piani d'abbonamento - o tier, se preferite - con l'obiettivo di fronteggiare un Xbox Game Pass in grandissima forma. Ciononostante, sembra che il colosso nipponico non abbia ottenuto gli effetti sperati e, nell'ultimo scambio di battute con l'antitrust britannica, l'azienda ha di fatto ammesso la 'superiorità' del servizio di Microsoft rispetto a PS Plus.

PS Plus: per Sony non può competere con Xbox Game Pass

In quello che VG247 ha definito "l'ultimo tentativo (di Sony) di apparire come una piccola realtà", la compagnia di PlayStation è nuovamente intervenuta sulla questione dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft - operazione che, a detta di Sony, ridurrebbe la competizione nel mercato videoludico. Questa volta si è parlato dei servizi online offerti dai due giganti della game industry, ovvero i già menzionati PS Plus e Xbox Game Pass.

È quanto emerge dal corposo documento rilasciato poche ore fa dall'Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito: il file, un PDF da ben 22 pagine, include le diverse dichiarazioni rilasciate sia da Microsoft che da Sony. Tra gli argomenti troviamo anche la famigerata vicenda legata a Call of Duty, franchise che desta non poche proccupazioni negli uffici di Tokyo.

Tornando alle più recenti informazioni divulgate dall'antitrust britannica, Sony Interactive Entertainment (SIE) ha affermato che "Game Pass è nettamente superiore a PlayStation Plus". Sony prosegue dichiarando che "Microsoft ha un vantaggio sostanziale nei servizi in abbonamento" e lo ha dimostrato svelando il numero di abbonati a Xbox Game Pass: sono 29 milioni gli utenti iscritti alla piattaforma di Redmond. Il conteggio include sia gli abbonati al piano console sia quelli che hanno scelto il piano Ultimate, il quale include le funzionalità di xCloud.

Sottolineamo che le ultime dichiarazioni di Microsoft in merito alle cifre ufficiali di Xbox Game Pass risalgono al gennaio 2022: al tempo, il servizio contava 25 milioni di abbonati; questo significa che Game Pass ha accolto più d 4 milioni di nuovi utenti in meno di 12 mesi. Sony ha quindi colto l'assist per ribadire che il servizio di Microsoft vedrà "una crescita sostanziale in futuro", mentre ammette che PlayStation Plus, con i suoi nuovi 'tier', non riesce a tenere il passo.

In ogni caso, a inizio anno la stessa Sony aveva condiviso con gli investitori delle notizie entusiasmanti: il PlayStation Network aveva appena tagliato il traguardo dei 100 milioni di utenti attivi mensilmente. Questo ha permesso a SIE di incassare la bellezza di 14 miliardi di dollari in un solo anno. D'altro canto, nell'ultimo trimestre PS Plus ha visto un crollo della sua utenza: da 47,3 milioni di abbonati a 45,4 milioni, come dichiarato a inizio novembre.